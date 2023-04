"Vigili del fuoco: entro l’anno ci sarà la nuova caserma"

"Entro fine anno è prevista la conclusione del cantiere relativo alla nuova caserma dei vigili del fuoco a Macerata Feltria – fa sapere Nicola Baiocchi (foto), consigliere FdI alla Regione Marche e presidente IV Commissione consiliare –. Una tempistica che mi è stata confermata da fonti ministeriali e che vedrà un primo step definitivo a fine agosto prossimo, quando saranno conclusi i lavori dell’appalto principale con “variante“. Un ringraziamento per l’interessamento diretto del sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, con il quale mi sono rapportato per l’iter relativo all’approvazione della necessaria “variante“ che, a giorni, sarà realtà. Quasi 30 anni per portare a compimento un progetto, incredibile. L’accelerazione definitiva si deve proprio al Governo Meloni che ha preso l’impegno, mantenuto, di portare a termine il maggior numero possibile di progetti fermi da anni, se non decenni. Come nel caso della caserma dei vigili del fuoco di Macerata Feltria, progetto annunciato nel 1995 e che ha subito continui “stop and go“. Ultimamente a causa della Pandemia da Covid-19 e dell’aumento dei prezzi dei materiali dovuto alla concomitanza con la guerra di Ucraina e l’inflazione".

"Nei giorni scorsi – aggiunge Baiocchi – si è svolto un incontro con la Stazione appaltante, nello specifico la Provincia di Pesaro Urbino, per visionare la “variante“ alla quale, a breve, sarà dato il via libera. Siamo riusciti a riavviare l’iter in breve tempo, non appena preso in mano il dossier, a dimostrazione che la Giunta Acquaroli, che ringrazio per l’attenzione che riserva sempre al pesarese, ha puntato tantissimo sullo sblocco dei cantieri al fine di recuperare quel gap infrastrutturale, inteso anche come opere da ultimare, che una politica miope ha provocato".

am. pi.