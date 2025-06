Vigili del fuoco, oggi la firma del protocollo per la nuova caserma

Oggi alle 15 nella sede della Prefettura di Pesaro (salone Metaurense) alla presenza del sottosegretario al ministero degli Interni, Emanuele Prisco (in foto), il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e il direttore generale dell’Ast (Azienda sanitaria territoriale) di Pesaro e Urbino, Alberto Carelli, sarà firmato il protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’area per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco, sede del Comando provinciale. Una firma molto importante per una struttura che il territorio attende da tempo.