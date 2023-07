Vigili del fuoco: spento incendio di materiale

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri a Sassocorvaro, in via Provinciale, per l’incendio di materiale di scarto estratto dalla lavorazione e lucidatura dell’alluminio, che si trovava all’interno di un cassone scarrabile. La squadra di Macerata Feltria in collaborazione con l’autobotte proveniente dalla Centrale di Pesaro ha provveduto a spegnere le fiamme con liquido schiumogeno antincendio. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche i Tecnici dell’Arpam per i controlli del caso.