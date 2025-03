Vigili, si cambia: saranno sentinelle dei quartieri. Ogni zona una squadra, 9 punti di ascolto

"Fuori dagli uffici, in mezzo alla gente" ha detto ieri il sindaco Andrea Biancani nell’illustrare la riorganizzazione del corpo di polizia locale, con l’obiettivo di avere quotidianamente almeno 5 squadre di agenti destinati al controllo, in strada, dei problemi direttamente testimoniati dai cittadini. Saranno infatti ventitré gli agenti di polizia locale, su un totale di 80 in servizio al comando di via Mario Del Monaco, che avranno come servizio ordinario quello di controllare la città partendo da segnalazioni raccolte nei quartieri.

Lo schema d’azione è fatto: Pesaro è stata divisa in cinque zone che accorpano i quartieri limitrofi in base al numero di abitanti e alla estensione territoriale. Le cinque squadre di polizia locale, o vigili urbani – come continuano a dire in molti – faranno da referenti quotidiani dei residenti. Come? "I cittadini potranno incontrare i vigili molto più frequentemente visto l’ordine di servizio che li porta a stare molto più in strada e non in centrale – continua il sindaco che lascia all’assessore Sara Mengucci la spiegazione della novità riguardante nove sportelli al pubblico, attivati da ieri, nelle sedi delle ex circoscrizioni.

"I cittadini – conferma Mengucci – potranno imbattersi con il personale di stanza nella zona assegnata durante il servizio di perlustrazione quotidiano e non solo. L’amministrazione ha istitutito 9 sedi dove, un’ora alla settimana, sarà possibile per i cittadini fare le proprie segnalazioni incontrando direttamente gli agenti nei nove sportelli territoriali".

Dove saranno? "I nove punti d’ascolto, dove i cittadini potranno rivolgersi, senza appuntamento – continua Mengucci – sono sparsi per la città. Oltre alla sede della Polizia Locale di Pesaro in via Mario Del Monaco 21, aperta dalle 7.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, gli altri punti d’ascolto sono collegati nelle sedi delle ex circoscrizioni. Quindi alle Cinque Torri il giorno settimanale per incontrare gli agenti sarà il mercoledì dalle 8.30 alle 9.30. A Vismara sarà il giovedì dalle 15 alle 16 e a Colombarone sarà il giovedì dalle 9 alle 10. A Monteciccardo sarà il mercoledì dalle 15 alle 16; a Candelara sarà il martedì dalle 15 alle 16. A Villa Fastiggi sarà il lunedì dalle 8:30 alle 9:30 e a Muraglia sarà il lunedì dalle 15 alle 16. A Borgo Santa Maria l’apertura sarà doppia: gli agenti di polizia locale incontreranno i cittadini il martedì dalle 9 alle 10 e il venerdì dalle 15 alle 16". Per Biancani, infine, "l’approfondita conoscenza delle criticità, sulla scorta di quelle evidenziate da chi abita nei vari quartieri vuole diventare un collettore efficace nella comunicazione dei disagi, dei bisogni e delle priorità con gli altri settori dell’amministrazione comunale".

Quali sono le 5 macrozone in cui verrà potenziata la perlustrazione quotidiana? La macro zona 1 è composta da Centro Storico, Cinque Torri, Santa Veneranda, Porto-Mare, Pantano (6 vigili); la macrozona 2: Cattabrighe, Vismara, Torraccia, SS243 fino a via del Vallo e zona Industriale e Casello A14, San Bartolo, Colombarone, Soria, Tombaccia (4 vigili); la macrozona 3: Colline e Castelli (Candelara, Novilara), Santa Maria dell’Arzilla, Monteciccardo (3 vigili); la Macrozona 4: Villa Fastiggi, Montegranaro, Muraglia, Ledimar, Trebbiantico, Villa San Martino (5 vigili); la macrozona 5: Borgo Santa Maria, Pozzo Alto, Case Bruciate, Villa Ceccolini (4 vigili).

Solidea Vitali Rosati