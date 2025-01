Vigna, Ad di Ferrari terrà la lectio magistralis per l’anno accademico

Oggi alle ore 10 l’aula magna dell’area scientifico didattica (via Saffi 15) ospita l’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, che terrà una lectio magistralis dal titolo “Elogio dell’errore purché capito“. Il dirigente dell’azienda automobilistica di Maranello, AD dal settembre 2021, è stato invitato dalla Carlo Bo per l’inaugurazione dell’anno accademico in corso, che vedrà l’intervento del rettore Giorgio Calcagnini e l’animazione musicale del Coro 1506 dell’ateneo.

Novità trapelata in questi giorni è che dopo alcuni anni tornerà la presenza di una delegazione del ricostituito Maximus Ordo Torricinorum, il sodalizio goliardico degli studenti urbinati. Vigna, laureato in fisica subnucleare all’Università di Pisa, prima di entrare in Ferrari è stato membro e fondatore di diverse società. Ha inoltre condotto una serie di iniziative di successo in nuove aree di business, in particolare nei segmenti industriali e automobilistici. Nel corso della sua carriera ha registrato più di 200 brevetti sul micro-machining, è stato autore di numerose pubblicazioni e ha fatto parte dei consigli direttivi di diversi programmi finanziati dall’Unione Europea, di start up e di centri di ricerca in Asia e America riconosciuti a livello mondiale.

g. v.