Vigor e Fossombrone pareggiano 2-2: la Vigor resta in Serie D, playoff vicini per il Fossombrone

VIGOR 2FOSSOMBRONE 2

VIGOR (4-3-3): Campani 6,5, Furini 6, Tomba 7,5 (35’st Pjetri 5,5), Magi Galluzzi 7, Fernandez 6,5, Gabbianelli 6, Subissati 6 (1’st Tenkorang 6,5), Gonzalez 6,5 (45’st Mancini s.v.), Kone 6, Pesaresi 6 (12’st Carnevale 7,5), Ferrara 6 (37’st D’Errico s.v.). All. Antonioli

FOSSOMBRONE (4-4-2): Bianchini 8, Bianchi 6 (38’st Fraternali s.v.), Giunchetti 6,5 (45’pt Camilloni 6), Urso 6 (8’st Bucchi 6), Procacci 6,5, Amerighi 7, Pandolfi R. 6,5 (30’st Pandolfi L. s.v.), Conti 6, Thiane 6,5, Casolla 6 (26’st Kyeremateng 6), Broso 6. All. Fucili

Arbitro: Targhetta di Castelfranco Veneto

Reti: 28’pt Amerighi (F), 2’st Tomba (V), 32’st Carnevale (V), 46’st Broso (F)

Note: spett. 1400 circa Ammoniti: Gonzalez (V), Pesaresi (V), Kone (V), Amerighi (F), Fernandez (V), Gabbianelli (V), Roberto (V), Conti (F)

La sicurezza, il gol di Broso che fa scendere il gelo, l’attesa per i verdetti dagli altri campi… Alla fine però il "Bianchelli" esplode di gioia. Nonostante il pareggio contro il Fossombrone, la Vigor rimane in serie D e questa è la cosa più importante per una piazza che ha sofferto tanto, troppo, negli ultimi mesi. Il pari sta bene anche alla squadra di Fucili perché i playoff sono davvero ad un passo.

La cronaca: subito pericoloso Casolla, un tiro improvviso scagliato dalla distanza, spaventa Campani, bravo e reattivo a deviare in angolo con la punta delle dita. La Vigor reagisce: la prima risposta è di Gonzalez che di esterno centra un difensore avversario, poi ci prova Ferrara, infine Furini che calcia addosso a Bianchini. Il match è vibrante e piacevole ed il Fosso, a ridosso della mezz’ora, trova il gol con Amerighi che fulmina il portiere rossoblu sfruttando al meglio l’assist di Giunchetti. Un gol sostanzialmente meritato, ma la gioia passa in fretta a causa del brutto infortunio di Giunchetti: un testa a testa con Subissati nel quale il difensore ha la peggio. Alcuni minuti di attesa e preoccupazione, alla fine però, con l’aiuto dei sanitari il numero 6 esce dal campo rassicurando tutti. Non è finita, Pesaresi e Subissati a tempo scaduto potrebbero trovare il gol del pareggio, Bianchini è superlativo anche stavolta.

Ad inizio ripresa però la Vigor pesca il jolly: il cross di Gonzalez viene spinto in rete da un preciso colpo di testa di Tomba che rimette in parità la contesa.

Il gol del pari riaccende il match, la Vigor cresce e alla mezz’ora completa l’opera: la respinta di Bianchini sul tiro di Kone diventa un assist per Carnevale che non sbaglia da posizione defilata e porta avanti i senigalliesi. Con il vantaggio in tasca, l’ attenzione dei tifosi vigorini si sposta dal campo agli smartphone nella speranza di ricevere buone notizie dagli altri campi ma sul sintetico del Bianchelli non è finita. In pieno recupero, infatti, Broso piazza il gol dell’ex approfittando di un pasticcio difensivo dei locali.

Negli ultimi minuti la paura prende il sopravvento. Nessuno si sbilancia sino al triplice fischio, finisce in parità ed alla fine va bene a tutti.

Nicolò Scocchera