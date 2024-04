Vigor-Fosso: botta e risposta. Pari e proteste, ma è giusto così

VIGOR

1

FOSSOMBRONE

1

VIGOR (4-3-3): Roberto 6, Scheffer 6,5, Marini 6,5, Tomba 6,5 (46’st Magi Galluzzi s.v.), Beu 6, Baldini 6,5 (24’st Pesaresi 6), Gambini 6, Capezzani 6 (9’st Zammarchi 6,5), Kerjota 7, Broso 6,5, Vrioni 6 (15’st Balleello 6,5). All. Clementi

FOSSOMBRONE (4-3-3): Marcantognini 7, Bianchi 6 (47’st Bio s.v.), Rovinelli 5, Urso 7 (39’st Camilloni s.v.), Procacci 6,5, Pandolfi R. 6, Bucchi 6,5, Brigidi 6,5 (30’st Giacchina 6), Palazzi 6, Fagotti 6,5 (30’st Calvosa 6), Battisti 6 (42’st Germinale s.v.). All. Fucili

Arbitro: Masi di Pontedera

Reti: 21’st Urso (F), 28’st Kerjota (V)

Note – Ammoniti: Procacci (F), Scheffer (V), Tomba (V) Espulsi: Rovinelli (F), Gambini (V) Spettatori. 1700 circa

La Vigor, contro il Fossombrone, non riesce proprio a vincere. In 10 uomini e più motivata che mai la squadra di Fucili esce con un meritatissimo pareggio dal "Bianchelli". I senigalliesi, pur senza Denis Pesaresi e Romizi, riescono a recuperare grazie ad uno spunto di Kerjota conservando così il quarto posto. Nel finale fioccano le proteste, ma, in fin dei conti, il pareggio è il risultato più giusto. La cronaca: la Vigor reclama dopo appena 3 minuti, Kerjota cade in area, ma non sembrano esserci gli estremi per la massima punizione. Il Fossombrone reagisce con un bel colpo di testa di Fagotti, ma è ancora la Vigor ad insidiare la porta di Marcantognini, bravissimo a respingere un tiro da posizione defilata del solito Kerjota. Con il passare dei minuti le squadre cercano di ragionare con più calma, e il ritmo forsennato dei primi minuti si abbassa. L’equilibrio viene spezzato nel secondo tempo dal Fossombrone: sugli sviluppi di un corner, la Vigor non spazza via il pallone che danza pericolosamente, tra un rimpallo e l’altro, davanti a Roberto, Urso è il piu lesto di tutti e batte il portiere vigorino. Lo spavento non dura più di tanto: un frettoloso rinvio di testa di Rovinelli serve involontariamente Balleello che recupera palla e serve in profondità Kerjota, il funambolo albanese prende la mira e batte Marcantognini con un chirurgico piatto destro.

Il pareggio immediato della Vigor è una doccia fredda per Fucili, ma a peggiorare le cose ci si mette anche l’espulsione di Rovinelli. Il tecnico azzurro prova a coprirsi con Camilloni, Clementi invece chiede ai suoi un ultimo sforzo. Il ribaltone non si materializza, ma le polemiche non mancano nel finale di partita a causa di un atterramento di Broso in area ospite che il direttore di gara, molto lontano dall’azione, non sanziona. I senigalliesi protestano, ma l’epilogo non cambia, in compenso la vera beffa per la Vigor arriva con l’evitabile rosso diretto di Gambini che manda Clementi su tutte le furie.

Nicolò Scocchera