Villa Betti divisa in due da una frana. Protesta dei residenti con il Comune

Un paese diviso a metà per colpa di una frana: la strada principale di Villa Betti, via Molini, è stata chiusa al transito dei residenti, già da marzo. La gente non ne può più e protesta: "I lavori non sono mai iniziati, mentre la strada provinciale che dovremmo usare come alternativa è pericolosa. Ha sempre avuto una pendenza esagerata, tanto che in certi punti i bilici e i mezzi pesanti a gran velocità si inchiodano perché non riescono a fare le curve presenti. Per ora non ci sono stati incidenti gravi, ma noi residenti non ci sentiamo sicuri. Ma la cosa scandalosa è che non abbiamo alcuna certezza riguardo i tempi di ripristino. Qui la situazione è stazionaria: nessuno ha iniziato i lavori, sono solo interventui a mettere in sicurezza i sottoservizi che arrivano alla palazzina bifamiliare, ormai affacciata sulla frana. Non siamo cittadini di serie B, paghiamo le tasse come gli altri: esigiamo risposte". Secondo le indiscrezioni, a causare la frana, potrebbe essere stata una perdita d’acqua: "Nessuno ancora ce l’ha confermato, ma in paese è quello che circola. Anche perché da quando il gestore è venuto a mettere in sicurezza l’area lo smottamento non si è più mosso. Ad oggi quello che ci interessa è vedere partire i lavori che porteranno alla riapertura della strada". A parlare con il carlino sono in diversi. Il consigliere comunale di Fratelli D’Italia, Daniele Malandrino, da tempo raccoglie le lamentele dei residenti di Villa Betti e ha già portato la questione all’attenzione dell’assessore Riccardo Pozzi, il quela ha rispsoto che a bilancio il Comune ha trovato i soldi per fare l’intervento. "Dopo mesi di attesa – spiega Malandrino – posso testimoniare che la gente di Villa Betti è esasperata e preoccupata. Cosa aspetta l’amministrazione a prendere provvedimenti? Sono passati già otto mesi: la Giunta ci ripete come, in teoria, voglia essere vicina ai borghi e alle periferie ma poi, nei fatti, se ne ricorda solo sotto elezioni".

Solidea Vitali Rosati