Villa Betti, il circolo è ora nuovo: "Per voi sarà un punto di ritrovo"

Dopo anni di inutilizzo e attesa è stato finalmente riqualificato e sistemato il circolo ricreativo di Villa Betti. L’intervento della struttura in via Molini è costato circa 300mila euro. Al taglio del nastro c’erano il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, gli assessori Riccardo Pozzi, Andrea Nobili e Luca Pandolfi.

"Abbiamo ridato in mano ai cittadini uno spazio importantissimo per la socialità, che più volte ci era stato richiesto dagli stessi residenti" ha detto il sindaco Biancani. "Ora sta a voi farlo tornare a vivere, rendendolo un punto di riferimento; un luogo che potrà essere usato – ha aggiunto Biancani – per festeggiare i compleanni, come piccola aula studio e biblioteca o ritrovo sociale".

Per gestire il circolo ci sarà il supporto dell’Arci. I locali sono davvero cambiati come spiega l’assessore Pozzi con la "sistemazione della copertura dell’immobile nella zona di cucina, bagno e deposito; tinteggiature degli intonaci, ripristino del portone". Per il prosindaco di Monteciccardo, Marika Pierucci, "questo è un buon segnale che si lega con la riqualificazione del campetto dove abbiamo riportato la pallavolo".