Villa Bucci: a due milioni nessuno la vuole

Villa Bucci in viale della Repubblica ricorda la sora Camilla quella del ‘tutti la vogliono e nessuno la piglia’. Perché questa residenza di poco meno di 500 metri quadrati coperti è andata ieri all’asta – l’offerta minima era di un milione e 980mila euro – ma nessuno ha presentato una offerta. Per cui tornerà al miglior offerente nei prossimi mesi forse con una riduzione del prezzo del 25 per cento. Il che vuol dire che si potrà portare questa villa a circa un milione e mezzo, pari cioè a 3mila euro al metro senza tenere conto che sopra bisogna anche aggiungere il fatto che questa abitazione ha un giardino di 600 metri quadrati oltre ad una ampia rimessa. Ma c’è di che stupirsi? No, perché la ex villa dei Benelli, oggi della famiglia Selci, che dista una decina di metri e cioè sempre lungo viale della Repubblica angolo viale Trento è lì a caccia di un acquirente ormai da alcuni anni ed i prezzi tra queste due ville nate all’epoca della città giardino, nei primi del Novecento, hanno più o meno prezzi equivalenti. Va detto, per quello che riguarda villa Bucci, che i tecnici stimano lavori di restauro per oltre un milione di euro.