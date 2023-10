Villa Bucci, asta deserta. Viale della Repubblica un mito che sta sfiorendo

Asta deserta. Villa Bucci in viale della Repubblica ricorda la... bella Camilla che tutti la vogliono ma nessuno la piglia. Perché quella che si è svolta ieri è la terza asta che si fa per cedere questa elegante dimora posizionata in viale della Repubblica, direttrice piazza-mare, da sempre luogo della grande borghesia cittadina a partire dalle famiglie Recchi, Benelli, Ferri (notai) e via dicendo. Un ricambio che si è fermato ai primi anni Duemila – l’arrivo degli Scavolini, lato Elvino – perché con la crisi del 2008 le ville che corrono lungo il viale principale della città, hanno smesso di diventare un’attrazione per le più giovani ricchezze.

Villa Bucci è stata messa all’asta ad un un milione e 800 mila euro ma in realtà si poteva portare via per un milione 350 mila euro. Nessuno ha presentato un’offerta. Per cui ora verrà di nuovo messa sul mercato con una ribassso che è calcolato intorno al 25 per cento rispetto alla base d’asta di ieri. Quindi si potrebbe teoricamente portare via a poco più di un milione di euro. Ma non c’è di che meravigliarsi di queste aste deserte, perché la vicina ex villa di Giuseppe Benelli, ora di proprietà della famiglia Selci, è in vendita ormai da diversi anni ma stando alle indiscrezioni i Selci non sono disposti a cederla a meno di un milione e 800 mila euro. Tra le due ville, che sono affiancate, una sola differenza: una va ristrutturata (villa Bucci) mentre la villa ora dei Selci deve essere solo completata.