Villa Bucci a Pesaro, quanto sono lontani gli anni d’oro: adesso andrà all’asta

Villa Bucci, quanto sono lontani gli anni d’oro Adesso è un credito deteriorato: andrà all’asta

Pesaro, 5 gennaio 2023 – Negli anni del boom del mobile si sarebbero sfidati a duello in piazzale della Libertà per comprare quella che sicuramente è una delle più belle residenze della zona mare: villa Bucci in viale della Repubblica. Invece dopo anni, affidata anche a grandi agenzie immobiliari e con un maestoso cartello ‘vendesi’ davanti al cancello d’entrata, nessuno l’ha voluta. Per cui la banca che l’aveva in carico, la Popolare Valconca, l’ha infilata tra i crediti deteriorati e quindi passata ad una società di scopo. L’atto finale di questa residenza, forse perché si è sotto gli occhi di tutti,è che finirà all’asta il 15 marzo e la stima è di 2 milioni 644 mila euro. L’offerta minima e cioè con un ribasso del 25% è di un milione 983mila euro. Villa Bucci, che è sull’angolo con viale Trento, è un immobile di 493 metri quadrati con 630 metri quadrati di giardino ed in totale questa residenza ha 14 vani, oltre ad un autorimessa di 24 metri quadrati. Davanti all’entrata ha un porticato ad archi. Ma non c’è di che meravigliarsi se questo pezzo pregiato è terminato tra gli invenduti, perché sull’altro lato della strada c’è l’ex villa dei...