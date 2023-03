Villa Caprile, altolà della Soprintendenza Ed ora si teme anche per i finanziamenti

Restauro dei giardini di Villa Caprile: con la Soprintendenza che nel dare un’approvazione di massima ha però elencato una serie di prescrizioni al progetto della Provincia per migliorarlo, la preoccupazione delle associazioni di cittadini, interessate alla valorizzazione del bene pubblico, è diventata un’altra. "Ci risulta che il progetto sia ancora nella fase istruttoria – spiega Lupus in fabula, in una nota – mentre il bando con cui è stato finanziato il progetto recita che “L’intervento dovrà essere avviato, mediante consegna dei lavori - pena revoca del finanziamento - entro il 31 gennaio 2023”. Ci domandiamo dunque se l’amministrazione provinciale abbia avuto una deroga o se, viceversa, il finanziamento sia stato perso".

La Lupus si rivolge ai giornali perché la Provincia non ha colto l’invito a condividere pubblicamente il progetto di restauro da due milioni di euro destinato a ridare lustro al patrimonio culturale, architettonico e vegetazionale di Villa Caprile. L’invito è stato lanciato a novembre dalle associazioni Italia Nostra, Legambiente, Wwf Marche e Lupus in Fabula preoccupate per alcune scelte, vincenti in termini di rapidità, ma rivelatesi invasive rispetto all’assetto storico del bene. Alla Lupus non è rimasto che passare per un accesso agli atti e “apprezzare“ la presenza della Soprintendenza.

"Avendo visionato il progetto e letto il verbale della Conferenza dei Servizi, crediamo che se i giardini di Villa Caprile, non verranno stravolti nel loro impianto storico, idraulico, vegetazionale e dunque non perderanno il loro inestimabile valore ambientale – scrive in una nota Lupus in Fabula – sarà grazie alle prescrizioni che la Soprintendenza delle Marche ha indicato nel parere di approvazione di larga massima. Infatti il progetto originario aveva previsto una serie di interventi che a nostro avviso, e quanto sembra anche per la Soprintendenza, erano del tutto inadeguati".

Quali sono state le modifiche chieste dalla Soprindentenza al progetto di restauro? "Esclude la pavimentazione con terra e ghiaia stabilizzata in tutti i giardini e la realizzazione di cordolo in acciaio corten – spiega la nota della Lupus –. Esclude la piantumazione dei parterre con ortaggi sia nel giardino grande che nel giardino di Atlante; esclude la realizzazione di pergolati e piantumazione di alberi da frutta nel giardino dei Tritoni in aderenza delle serre. Esclude la sostituzione delle palme del giardino della Fontana con la piuma della Pampa; eslcude la realizzazione di una fontana moderna nel giardino posto alle spalle della villa la cui esistenza non è stata adeguatamente documentata; esclude la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 80 metri quadrati all’inizio del viale di tassi che porta al teatrino; esclude la realizzazione di una rampa ad andamento zigzagante per collegare esternamente i diversi livelli del giardino. Quest’ultimo intervento – conclude la nota – imporrerebbe inevitabili sbancamenti ed abbattimenti di alberi che potrebbero creare problemi di dissesto idrogeologico. Infine sembrerebbe del tutto dimenticato l’antico sistema idraulico che alimenta sin dal XVII sec. i giochi nei giardini e le antiche cisterne". In conclusione: "Auspichiamo una condivisione del progetto con la cittadinanza, prima dell’approvazione".

Solidea Vitali Rosati