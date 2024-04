Villa Caprile, bagarre sul recupero: "Nessuno stravolgerà i giardini"

"La ricerca storica e documentale alla base del progetto per la riqualificazione dei giardini storici di Villa Caprile è stata fatta da Franco Panzini, pesarese, e, per curriculum, la persona più indicata, in Italia, per questo intervento. Inoltre lo studio Landesign, fondato da me con l’architetto paesaggista Sabina Filippi, ha più di 30 anni di esperienza ed è costituito da professionisti specializzati nel campo del paesaggio, della tutela ambientale e dell’arboricoltura. Di che parliamo?". L’architetto paesaggista Alberto Giangolini, quando ha letto delle interrogazioni parlamentari che hanno messo in dubbio le competenze specifiche del gruppo di progettazione alla guida del recupero dei giardini storici di Villa Caprile, ha pensato ad uno scherzo di cattivo gusto. "A chi solleva dubbi, sfugge un aspetto di base: il bando Pnrr, vinto dalla Provincia, lega il finanziamento alla condizione per cui il 60% del restauro sia destinato alla componente vegetale. Il recupero, pertanto, non deve privilegiare le parti architettoniche ed edili dei giardini storici e questo determina quali siano le competenze specifiche che hanno portato a comporre una squadra composta da agronomi, forestali, architetti, architetti del paesaggio e ingegneri. I requisiti previsti dalla norma ci sono tutti". Proprio per la specifica formazione Giangolini è trasalito nel leggere che viene messa a rischio la conservazione dei giardini storici. Nella denuncia in cui l’onorevole di Alleanza Verdi e sinistra, Dori Devis, chiede al ministero di entrare nel merito dell’appalto i toni sono forti: si parla di perdita di una porzione rilevante delle alberature secolari presenti all’interno della villa; di stravolgimento dell’antico sistema idraulico che alimenta i rinascimentali "giochi d’acqua"; di rischio dissesto idrogeologio; della messa a dimora di un impianto fotovoltaico in prossimità del teatro di verzura... "Assurdo – replica –. Vere e proprie falsità".

Ci sarà un taglio delle essenze arboree?

"Il progetto prevede la cura e la manutenzione delle alberature. Nell’area oggetto di recupero ce ne sono molte di interesse storico monumentale. C’è il doppio filare di cipressi, antica prospettiva estetica che accompagnava lo sguardo verso la vallata e l’infinito, che purtroppo, ad oggi, non presenta condizioni vegetative buone. Abbiamo fatto un primo censimento, seguirà un secondo. In base all’ultimo sapremo quali di queste piante saranno assoggettate ad un diradamento selettivo. Il filare resterà integro: gli interventi previsti sono solo curativi e conservativi".

Molto criticata è stata la rampa per l’accesso dei disabili ai giardini storici: si dovranno abbattere alberi?

"No, passerà attorno. Con la tecnologia adottata verranno effettuati scavi minimi e non si farà uso di cemento, ciò permetterà di lavorare vicino alle piante senza danneggiarle".

E i giochi d’acqua?

"E’ chiaro che andremo a migliorarne le prestazioni, visto che riattiveremo tutti gli zampilli e le vasche".

Ad oggi non è così?

"No. La falda che alimentava i giochi per caduta non è più presente. Per compensare la carenza d’acqua ora il sistema prevede una pompa elettrica che manda l’acqua in pressione per la ricarica di un serbatoio in quota. Da lì scende e irrora i giochi. Ma anche così non si riesce ad alimentarli tutti. Col restauro abbiamo previsto il recupero di una ulteriore vasca, altrimenti dimenticata: è stata posizionata a metà del ’900 e fornirà volumi e pressione sufficienti ad attivare tutti gli zampilli e non solo una parte come oggi".

Solidea Vitali Rosati