Villa Caprile, bando d’appalto andato deserto

Cantiere ad ostacoli quello che dovrebbe riqualificare e valorizzare i giardini storici di Villa Caprile: la gara per appaltare i lavori da 1,3 milioni è andata deserta. Trattandosi di un investimento finanziato con i soldi europei del Pnrr porta di conseguenza termini stringenti, necessari da rispettare se non si vuole incorrere nel rischio di perdere le risorse. Ad oggi sono circa 240 i giorni utili per poter procedere con i lavori e collaudare l’opera senza incorrere nel rischio citato. L’architetto Maurizio Bartoli, responsabile in Provincia del procedimento, conferma quanto avvenuto: "E’ vero la gara è andata deserta, ma questo non pone alcun rischio – osserva l’architetto –. Procederemo con una gara negoziata, aperta ad un numero ristretto di candidati. Saremo nelle condizioni di terminare il cantiere nel rispetto dei termini del Pnrr".

Tutt’altro clima, riguardo l’esito del cantiere citato, si respira fuori dalla Provincia. Dopo l’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole di Europa Verde, Dori Devis, risalente a gennaio 2024, indirizzata ad ottenere da parte del ministero della cultura un provvedimento sospensivo per sospette criticità che caratterizzerebbero i lavori, in questi giorni sono intervenuti in chiave altrettanto critica i professori universitari, esperti di selvicoltura, Fabio Salbitano (Univesrità di Sassari) e Carlo Urbinati (Politecnica delle Marche). E non solo. A seguito della pubblicazione del progetto esecutivo sull’albo in Provincia le associazioni Lupus in Fabula e Italia Nostra sono tornate ad esprimere pubblicamente la propria contrarietà all’intevento in programma per via delle forti perplessità riguardo soluzioni architettoniche definite invasive e inserite nella riqualificazione. Le critiche mosse da Salbitano e da Urbinati, invece, sono state più di carattere procedurale che di merito al progetto.

Solidea Vitali Rosati