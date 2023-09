Villa Caprile. Cantine aperte

A Villa Caprile è tempo di vendemmia. Venerdì 22 settembre, dalle ore 15, l’Istituto agrario Cecchi aprirà al pubblico le proprie cantine e non solo. La scuola ha preparato un fitto programma di iniziative tra laboratori, degustazioni, mostre, orientamento ai giovani aspiranti studenti. Se dalle ore 19,30 è previsto l’apertura degli stand enogastronomici per cui è consigliata la prenotazione (informazioni allo 0721 21440) agli amanti della buona cucina è anche riservato un divertente concorso culinario: lo “Chef uvarum“. La locandina della kermesse invita a portare la preparazione culinaria a base d’uva personale: in serata sarà nomitato il vincitore del titolo.