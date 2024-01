Villa, contro il Barbara non va oltre il pari

VILLA

1

BARBARA

1

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci, Ascani (40’ st Giannelli), Righi, Montanari, Balleroni (27’ st Zaccarelli), Tartaglia F., Messina, Paoli, Marinelli (11’ pt Tartaglia; 30’ st Ugolini). All. Pompei

BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Ferrero, Giobellina (11’ pt Perini), Coltorti, Omenetti (14’ st Ubertini), Pierpaoli, Morsucci (26’ st Calcina), Serpicelli, Brega, Nardone, Castignani. All. Mancini

Arbitro: Serpentini di Fermo.

Reti: 8’ st Tartaglia F., 27’ st Ubertini

La partita non parte benissimo in quanto all’11 Marinelli e Giobellina si scontrano fortuitamente, battendo le rispettive teste e c’è bisogno dell’intervento dell’ambulanza. I locali sembrano più quadrati e al 13’ per atterramento di Montanari conquistano un rigore che Messina sbaglia. Nella ripresa gli ospiti si rendono pericolosi in due occasioni con il centravanti Brega ma Azzolini si fa trovare pronto. All’8’ magia di Tartaglia F. che direttamente da calcio d’angolo trova il goal. Al 10’ ancora il Villa con Messina colpisce la traversa. Reazione degli ospiti che al 27’ con il nuovo entrato Ubertini pareggiano.