Villa Fastiggi dà la carica a Biancani. E lui attacca sul fronte del porto: "Milioni non spesi, un danno alla città"

"Il Porto è un tema centrale per lo sviluppo della città". Ieri a focalizzare il problema è stato Andrea Biancani, in occasione del pranzo elettorale organizzato dalla sezione Pd di Villa Fastiggi, con una decina di tavolate nel salone del Circolo, dove hanno trovato posto 170 commensali e alcuni dei candidati dem tra quelli in lista alle Europee (presente solo Alessia Morani) e alle amministrative. Questi ultimi – Andrea Salvatori, Sara Mengucci, Andrea Nobili, Luca Pagnoni Di Dario, Flavia Magi, Monica Manenti – provati dalla competizione, ma felici di “ritrovarsi“, poco prima del dolce, si sono radunati accanto a Biancani ed è iniziato il comizio.

Il candidato sindaco del centrosinistra ha ricapitolato le sette “sfide“ del programma, ma in particolare, sul porto, ha preso il toro per le corna. "So benissimo che la competenza diretta non è del primo cittadino, ma sarò un sindaco che, nel rispetto dei ruoli istituzionali, si farà sentire con l’autorità portuale". Quali sarebbero le priorità di cui parla Biancani? "Il porto va dragato – ha detto –: è una risorsa. Ci sono 11 milioni e mezzo di euro. L’Autorità portuale ancora non ha cominciato, dopo anni, nemmeno a fare i sondaggi per verificare che materiale ci sia. Ora non possiamo accogliere barche turistiche che vogliano venire a Pesaro, perché non ci sono posti barca. Abbiamo una darsena completata di cui l’Autorità portuale si era dimenticata".

Biancani entra nello specifico. "Dieci anni fa, la legge Delrio consentiva di fare le varianti semplificate. Avremmo potuto trasformare metà della darsena da commerciale a turistica. Non è stato fatto. Il Comune aveva deliberato, ma il progetto è rimasto nel cassetto. Sono tre anni che dico all’Autorità portuale di avviare almeno la variante. Mi dicono che sia stata avviata: è al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici a Roma. Ma tocca accelerare: non possiamo rallentare una economia per bizantinismi burocratici. Avremmo la possibilità di ricavare altri 150 posti barca sfruttando al meglio la darsena: non vedo perché dovremmo rinunciarci. Abbiamo un cantiere internazionale, come il Rossini; abbiamo i pescatori con le loro attività; abbiamo il sistema di collegamento turistico con la Croazia. Non dobbiamo penalizzare lo sviluppo perché non riusciamo a spendere i soldi che già ci sono".

La sala ha apprezzato l’energia: "Sarebbe bello – osserva Barbara, residente in via Morosini, zona porto, seduta sulla tavolata di sinistra – sistemare il canale per farlo diventare, un luogo di socialità". Ma gli applausi più forti sono stati di rimando alla promessa di maggiore manutenzione per marciapiedi e strade. "Giusto – osservano Fabio Mirsigotti e Viviana Guiducci–: è la prima cosa da fare anche qui a Villa Fastiggi". A servire ai tavoli, immancabile volontaria, si muove la signora Edera. Le chiediamo quali aspettative abbia su Biancani. "Andrea deve restare come è: modesto, sempre pronto a dare una risposta alle domande che il cittadino gli affida". In cucina troviamo Enzo Romani e Andrea Salvatori, intenti a sporzionare i fischioni al ragù, ma arriva il ditrofront di Re Baldantoni il quale non vuole che i giornalisti rallentino il servizio: le conchiglie piselli e ragù si freddano e poi c’è l’impegno con i commensali di fare una “roba veloce, per tornare ognuno al proprio lavoro“. Del resto se c’è un posto dove “pane e politica“ sono sempre stati di casa è certamente Villa Fastiggi.

Solidea Vitali Rosati