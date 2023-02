Villa Fastiggi e il Carnevale "Ci pensiamo da ottobre"

di Alessio Zaffini

"Abbiamo cominciato per far divertire i nostri figli, ora che sono cresciuti lo facciamo per i nipoti e per noi". La raccontano così, i volontari, la 23ª edizione del Carnevale di Villa Fastiggi, che quest’anno si terrà domenica 26 febbraio. Quattro saranno i carri principali che sfileranno per le vie del quartiere, carichi di dolci e di ogni possibile leccornia che i bambini possano immaginare: "Abbiamo iniziato a pensare ai carri già da ottobre – spiega Carlo Schiaratura, presidente dell’associazione Carnevalesca –. I carri che sfileranno rappresenteranno Pesaro come città dello sport, la tutela dell’ambiente, il Natale e la primavera. Ce ne sono per tutti i gusti. Poi la sfilata, con i musicisti e con i bambini della materna".

Dopo i due anni di stop legati alla pandemia, il Carnevale di Villa Fastiggi sembra voler ripartire con più energie che mai. Purtroppo, però, i problemi non sono pochi: "Il problema più grande è che non abbiamo un luogo fisso dove poter costruire i carri – continua Schiaratura –. Inizialmente il Comune ci aveva concesso il capannone che stava in fondo a via dell’Acquedotto, ma adesso che è stato smantellato ci ritroviamo a dover cambiare capannone ogni anno. Il difficile non è tanto il cercare, il problema maggiore risiede nel fatto che non tutti concedono un capanno per quei quattro mesi che servono per i carri, ma molto spesso richiedono contratti annuali che noi, come associazione di volontariato, non possiamo permetterci. Inoltre, delle mattine troviamo qualche graffito sui carri, probabilmente fatto da qualche ragazzino del posto, e ridipingerli ci toglie del tempo".

Anche se con un po’ di crisi che, ormai, sta colpendo un po’ tutti, però, il Carnevale non molla: "Noi ci manteniamo grazie alle donazioni e, per fortuna, ce ne sono tante – dice sempre Schiaratura –. Quando ci vedono passare casa per casa a chiedere un piccolo contributo, non facciamo in tempo a bussare o a suonare campanelli che subito escono con una busta con qualche euro per noi. È una cosa veramente molto bella, perché questo fa capire quanto il quartiere ci tenga a questa manifestazione e quanto sia entrata nel cuore di tutti. È bello vedere come anche dei genitori, assieme ai figli, vengano per dare una mano a costruire un pezzo di carro. Anche noi abbiamo cominciato come genitori, ma dopo un po’ siamo diventati parte integrante di questa grande famiglia chiamata Carnevalesca. Potrebbe far sorridere, ma la realtà è che ci divertiamo un mondo a costruire queste opere, perché già sappiamo quanta gioia possono portare a tutti. Abbiamo già dei genitori che vogliono unirsi e ciò ci fa anche sperare che, in futuro, ci saranno nuovi carri e nuovi carnevali".