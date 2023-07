"Villa Fastiggi esclusa" I dubbi del Quartiere

La presentazione nella sede del Comune del progetto del centro sportivo di Villa Fastiggi da parte dei promotori della finanza di progetto (Mati Group spa e Vis Pesaro 1989 srl) ha suscitato perplessità e anche un pizzico di fastidio nel quartiere. La mancanza di esponenti locali e soprattutto dei rappresentanti del quartiere ha confermato le difficoltà di rapporto tra la giunta comunale (presente con il sindaco Matteo Ricci e l’assessora Mila Della Dora) e i rappresentanti di Villa Fastiggi, in gran parte esponenti legati tradizionalmente del Pd.

"In realtà non abbiamo nessuna posizione pregiudiziale sull’intervento pubblico-privato su quel campo sportivo. Sempicemente nessuno mi ha invitato – dice, interpellato, il presidente del quartiere 4 Andrea Salvatori (foto) – Ho letto quello che è stato pubblicato sul giornale. Mi pare una cosa positiva per il quartiere, ma sarebbe necessario un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nell’operazione, come è avvenuto in altre operazioni a vantaggio del quartiere. Noi abbiamo sempre cercato di coinvolgere più possibile i cittadini su ogni scelta. Forse andava presentato questo progetto pubblico-privato prima di cominciare i lavori".

L’altro tema aperto nel quartiere è l’attraversamento della Montelabbatese: "Il tema della sicurezza dell’attraversamento stradale della Montelabbateseè molto sentito nel quartiere – specifica il presidente Andrea Salvatori – e andrà in qualche maniera affrontato". Parrebbe che a Villa Fastiggi non abbiano molto apprezzato nemmeno la scelta del sindaco di presentare il progetto direttamente in Comune. "A dire il vero mi aspettavo un coinvolgimento maggiore del Quartiere. Mentre questo intervento è apparso calato dall’alto", conclude Salvatori.

