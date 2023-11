"Villa Fastiggi ignorata: soldi in via Marconi e non al sottopasso"

"Villa Fastiggi ignorata. L’esigenza di un sottopasso sulla Montelabbatese, utile a raggiungere in assoluta sicurezza il campo di calcio della Vis a Villa Fastiggi, è stata snobbata dalla giunta Ricci che nell’intercettare i fondi ha privilegiato la piazzetta del vecchio palas". La considerazione è dei consiglieri di opposizione Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro) e Dario Andreolli (Lega), i quali hanno verificato un’occasione persa “due volte“. Cioè? "L’amministrazione avrebbe avuto la possibilità di intercettare i fondi necessari alla realizzazione del sottopasso chiesto dai consiglieri di Villa Fastiggi, in nome del quartiere decidendo di non farlo – spiegano –. Infatti l’amministrazione ha partecipato ad un bando regionale da 300mila euro che sarebbe stata l’occasione perfetta per cofinanziare il mezzo milione di euro necessario al sottopasso di Villa Fastiggi. Infatti tra le tipologie di interventi ammissibili c’era la “realizzazione di attraversamenti, sovrappassi o sottopassi per l’attraversamento in sicurezza delle strade per le persone“". Il Comune ha partecipato e come è andata?

"Invece del sottopasso di Villa Fastiggi – continuano – hanno candidato il progetto per la piazzetta di Via Marconi, adiacente al Vecchio Palas. Insomma come candidare i cavoli per la merenda: tanto che non è stato ammesso al finanziamento perché “non conforme al bando“. Se da subito avessero optato per il sottopasso di Villa Fastiggi forse, racconteremmo una storia diversa, tanto cadeva a pennello". Quello per cui i consiglieri non si capacitano è la scarsa attenzione data alle priorità, quando sono espresse dai cittadini: "Nel concorrere con il progetto della piazzetta al Palas invece che con il sottopasso, l’amministrazione ha derubricato oltre 300 firme e la mozione votata all’unanimità in consiglio comunale affinché si facesse il nuovo sottopasso ciclopedonale di Villa Fastiggi. E’ questo quello che ci sembra grave". I consiglieri ricordano, inoltre che la richiesta di un sottopasso, è stata promossa, in Consiglio, proprio da un esponente della maggioranza: Luca Pagnoni Di Dario. "La richiesta del quartiere – continuano Marchionni e Andreolli – è assolutamente comprensibile e giusta. Il sottopasso è un’opera strategica in quel punto per ovvie ragioni di sicurezza. Crediamo che sia anche urgente, perché permetterebbe a famiglie e bambini di andare nel nuovo centro sportivo di Villa Fastiggi e nelle aree verdi di strada in Sala e via dei Canonici senza timore di attraversare via delle Regioni. Invece la Giunta ha forzato scommettendo sulla piazzetta in via Marconi, per noi di dubbia utilità: è stata pensata solo per far dimenticare il ritardo di 5 anni e gli extra costi dei lavori, infiniti del Vecchio Palas arrivati ad oltre 10 milioni di euro rispetto ai 3,6 iniziali".

Solidea Vitali Rosati