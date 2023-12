Villa Fastiggi in lutto. Caduta con lo scooter finisce in tragedia. Muore a 48 anni

Pesaro, 23 dicembre 2023 – Ha finito di vivere l’altra sera dopo un incidente in via Kolbe, a Loreto. E quella di Filippo Bartoli è stata una morte – causata da una caduta dal motorino – che ha destato molta impressione in città. Anche perché Filippo Bartoli aveva solamente 48 anni. Persona conosciuta soprattutto a Villa Fastiggi perché lavorava nell’attività del padre, Bartoli Vernici, una delle rivendite storiche del settore assieme ai due fratelli Omar e Nicoletta.

Si era distaccato un po’ dal quartiere: dopo che si era sposato – è padre anche di una figlia ancora piccola – era andato a vivere in un attico della zona Montegranaro-Muraglia.

Non tanto distante da via Kolbe. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ma stando alle ricostruzioni, l’uomo sarebbe salito in sella al suo scooter e sarebbe partito alla volta di casa l’altra sera tardi. Non si sa bene per quali ragioni il 48enne si è schiantato ed è rotolato sull’asfalto. La versione più probabile pare sia quella della frattura di una costola che gli si è conficcata nel polmone provocandone la morte. Da amici che sono vicini alla famiglia sembra invece che sia finito contro una bicicletta, procurandosi così la lesione. Sta comunque di fatto che qualche passante ha tentato di prestargli soccorso ed ha chiamato anche l’ambulanza che lo ha poi portato al pronto soccorso. Ma nonostante la giovane età, il fisico non ha retto. Di questo incidente finito in tragedia ieri mattina si è interessata anche la Procura per avere particolari sull’accaduto anche perché pare non siano intervenute le forze dell’ordine.

La famiglia fortemente colpita da questa tragedia si è chiusa nel suo dolore. Ancora si devono stabilire dove verranno celebrati i funerali di Filippo Bartoli, ma probabilmente non a Villa Fastiggi anche perché il parroco don Enrico ha solamente saputo della morte del giovane, ma senza avere altre indicazioni.