Villa Fastiggi, la soluzione per fuori sede o stranieri: un residence ad hoc. E in città l’hotel Helvetia

Con la carenza di alloggi in città si trovano a fare i conti anche i lavoratori fuori sede oppure i lavoratori stranieri. Per i primi è prioritario risparmiare: cercano monolocali o camere con punto cottura e bagno. I secondi sono i rifugiati o i migranti economici che pur occupati nelle varie industrie e ditte artigiane del pesarese, faticano ad affittare un appartamento anche per la diffidenza dei proprietari verso gli extracomunitari. I fuorisede hanno trovato una sponda nell’intelligenza e lungimiranza della famiglia Amadori che a Villa Fastiggi ha realizzato un residence ad hoc. I lavoratori extracomunitari hanno trovato e trovano rifugio e solidarietà all’Hotel Helvetia, dove a prezzi modici l’accoglienza è garantita.

