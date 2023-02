Villa Fastiggi, l’assedio Nuovo raid dei ladri Visitate altre 6 case 4 furti consumati

Agiscono soprattutto di domenica. Sanno che le famiglie sono fuori fino al tardo pomeriggio e così provano ad entrare nelle case per rubare soldi e gioielli. Come è accaduto l’altro ieri di nuovo a Villa Fastiggi. Una specie di bis di una settimana fa, quando tre persone entrarono in una decina di abitazioni pur con le famiglie che si trovavano in altre stanze della casa.

L’altro ieri i ladri, almeno quattro, hanno colpito in via dei Canonici, in via Di Vittorio e in via Einaudi, riuscendo a portare via in quattro abitazioni dei soldi e dei gioielli trovati sopra il comò (per un valore complessivo di 3 mila euro) mentre in altre due abitazioni vicine non ci sono riusciti per il rientro dei proprietari che hanno messo in fuga i malviventi. I quali non sembravano avere timori di nessun genere per entrare in azione.

La gente a Villa Fastiggi è molto spaventata perché sembra che la banda si stia concentrando proprio sul popoloso quartiere. Pur con la mobilitazione della polizia che ha inviato due pattuglie sul posto, la caccia alla banda non ha dato gli esiti sperati. Si sono come volatilizzati. L’elemento in comune tra i vari furti riuscitio è che le abitazioni erano sprovviste di sistemi d’allarme che in qualche modo avrebbero potuto allontanare i malviventi. Invece non trovando altro ostacolo che porte e finestre chiuse, queste sono state forzate e superate senza grandi difficoltà da persone che hanno dimostrato di essere degli esperti del settore ma anche sfrontati al punto di entrare nelle case con le persone che si trovano nella cantinetta a mangiare. Sapendoli lì, la banda è entrata lo stesso nei piani superiori delle abitazioni entrando nelle camere da letto senza destare il minimo rumore per poi razziare tutto ciò che trovavano.

Il precedente raid risale ad una settimana fa, con quasi 10 case passate al setaccio, ma in quel caso ad agire furono tre malviventi che si imbatterono anche nei proprietari delle abitazioni. Furono organizzate anche delle ricerche ladri con i residenti armati di bastoni perché si pensava che si potessero nascondere dietro a dei cassonetti ma in realtà erano già fuggiti via in tutta sicurezza.

Una settimana fa le indagini vennero affidati ai carabinieri mentre l’altro ieri sono intervenuti gli agenti della volante di polizia e della squadra mobile.