Villa Fastiggi, risveglio con ingorgo. La rabbia di automobilisti e negozi

Un risveglio caotico questa mattina nella zona di Villa Fastiggi e Villa Ceccolini in cui molti cittadini dalle 7 sono restati bloccati nel traffico alcune ore prima di riuscire ad arrivare a destinazione. Un disagio che tanti ritengono causato dalla nuova installazione dei due restringimenti nella tratta Villa Fastiggi- Villa Ceccolini. Una giornata buia non solo per le persone rimaste in coda ma anche per i negozianti della strada; "Una mattinata assurda anche quì nel mio negozio dove tutti si lamentavano ed erano disperati; rispetto alle altre giornate la mia clientela è diminuita notevolmente perchè se si fossero fermati non sarebbero arrivati in tempo a lavoro o a scuola", commenta Daniela Paolini dell’edicola Paolini di Villa Ceccolini. Tante sono state le lamentele e commenti nei social che hanno scatenato nervosismo tra la cittadinanza e paura che la storia si possa ripetere anche nei prossimi giorni.

Da dove nasce l’idea di questa modifica alla strada? "L’installazione dei due restringimenti stradali è una sperimentazione partita da pochi giorni per rispondere a diverse lamentele da parte dei cittadini del paese che hanno evidenziato la pericolosità di quel tratto a causa delle altissime velocità con cui viene percorsa, così come quartiere abbiamo chiesto al Comune delle soluzioni per poter migliorare la situazione- spiega Andrea Salvatori, presidente del Quartiere 4 (Villa Ceccolini- Villa Fastiggi) - la soluzione che abbiamo trovato è questa, ossia di installare queste strettoie che stamattina non hanno ‘funzionato’ proprio perché contemporaneamente sulla Montelabbatese si stanno facendo dei lavori e quindi molte persone che sarebbero passate per lì oggi hanno preferito passare per la strada vecchia trovandosi poi la nuova installazione; da qui si è generato tutto il caos che altrimenti non ci sarebbe stato". Una coincidenza quindi che nelle prossime giornate come si pensa di risolvere? "Abbiamo cercato di coordinarci con i lavori di Anas chiedendo a loro di ritardare l’inizio dei lavori per far si che la Montelabbatese sia più libera per facilitare la circolazione, inoltre abbiamo richiesto un aiuto maggiore alla polizia locale per regolare in maniera migliore il traffico nei prossimi giorni", conclude Salvatori.

Ilenia Baldantoni