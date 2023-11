Villa Marina, che farci?: "Chi chiede di abbatterla è solo un lanzichenecco"

Se per gli architetti Gaudenzi e Pradarelli, l’ex colonia villa Marina va abbattuta perché ormai fuori tempo massimo (vedi Resto del Carlino, 17 novembre), per l’ingegner Abramo Fenici è vero il contrario. Ecco la sua lettera.

"Leggo amareggiato ed incredulo – scrive Fenici – che due noti architetti pesaresi che operano diffusamente e con successo nella nostra città, propongano la demolizione di Villa Marina. Ho forti dubbi che costoro non abbiano mai visitato il complesso neppure una sola volta. Per aver io conosciuto personalmente l’ing. Mochi, professionista di grande valore che progettò e diresse la costruzione di Villa Marina, e per essere stato convittore per otto anni nell’Istituto Postelegrafonici, oltre ad aver usufruito per qualche mese, della suddetta struttura quale colonia estiva, voglio far luce su alcuni fatti che gli stessi architetti, assai presuntivamente, ignorano. Bisogna intanto premettere che l’ing. Mochi, cagliese di origine, laureatosi a Roma, fu certamente un valente e coraggioso precursore del cemento armato, quanto meno nella nostra città. Infatti, quando, nel lontano 1926, nel nostro Paese non c’era ancora neppure una legge che disciplinasse e normasse l’uso del cemento armato, Mochi ebbe l’ardire e la capacità ingegneristica di ideare e costruire solai“ a cassettoni” su luci di ben dodici metri , oggi chiamati “solai ad armature incrociate” in quanto appunto intessuti ed armati secondo le due direzioni principali".

"Osservo che dette luci di solaio, neppure oggi, a distanza di quasi cento anni, sono costruttivamente banali tanto è vero che gli ingegneri le affrontano “con grande rispetto”, ponendo grande attenzione attenzione al grado di vincolo del solaio stesso. In detti stanzoni alti oltre quattro metri e con lati da 12 metri per 12 metri, ( e quindi senza alcuna struttura “in mezzo”) trovavano decoroso spazio bel 28 letti, oltre a quello del “preposto alla sorveglianza” dei convittori o dei piccoli bagnanti estivi. Nella parte giorno c’era ampio spazio per 28 banchi singoli oltre alla cattedra del preposto stesso".

"La parte giorno diventava d’estate reparto notte per accogliere d’estate, in colonia circa mille figli di postelegrafonici ogni estate, provenienti da tutta Italia". "Villa Marina - mi riferisco al complesso originario- contrariamente a quanto scritto dai nostri, non solamente sotto l’aspetto statico ma anche dal punto di vista architettonico ha una sua decisa ed originale personalità tanto da essere stata largamente imitata nella costruzione di altri complessi destinati anch’essi a colonie estive, (vedasi ad esempio nella nostra città il complesso denominato “Gioventù Italiana” e tanti altri similari colonie estive costruite successivamente in Romagna, ben visibili, ancora oggi, dal treno)". "Né mi sembra banale ricordare che l’ing. Mochi, ormai ultra ottantenne, pur avendo operato in lungo ed in largo, nella sua feconda vita professionale, sia come impresa di costruzioni che come progettista e direttore lavori, custodisse gelosamente una sola foto delle sue molteplici opere: quella di Villa Marina con le lodi vergate dal pugno di Benito Mussolini!"

"Certi novelli lanzichenecchi oltre a disconoscere la grande duttilità degli “stanzoni” da 12 metri per 12 di Villa Marina, della quale auspicano la demolizione, non conoscono neppure il lungomare di quea città. Infatti ammesso e non concesso che si abbattesse non solamente il corpo storico di Villa Marina, progettato dall’ing. Mochi ma anche gli altri corpi costruiti più tardi, osservo che ulteriori fabbricati appartenenti ad altri Enti, sia pure più bassi e di più modeste dimensioni rispetto Villa Marina stessa, si interporrebbero alla vista, fra la cosiddetta Palla di Pomodoro ed il porto stesso; non vi sarebbe quindi nessuna “vista libera dell’arenile” come i nostri imprudentemente scrivono".

"Né si può sottacere che chi oggi lamenta sulle pagine del Carlino, l’occupazione ormai centenaria dell’arenile ovest del lungomare Pesarese da parte di Villa Marina, ha progettato, quasi cento anni più tardi, lato Fano e cioè lato est dello stesso lungomare, un centinaio di appartamenti, che occupano, a seguito della demolizione di un albergo, una proporzionale parte di arenile! Caro Carlino: coloro che dovrebbero, per mestiere e cultura, essere rispettosi del passato predicano sempre bene; poi, miseri, sovente razzolano male".