Villa Marina, il rebus del recupero "Da qui parte l’edilizia della terza età"

Villa Marina potrebbe diventare un progetto pilota per gli investimenti immobiliari di riattivazione di edificii proprietà dell’Inps o di Fondi pensionistici di categoria. Se n’è parlato ieri mattina nella tavola rotonda con la partecipazione del direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi. L’occasione organizzata in Provincia da Cgil-Cisl e Uil "per migliorare i servizi ai cittadini e valorizzare il ruolo sociale nel territorio". L’altro dato più importante riguarda il passo indietro per il ridimensionamento degli uffici Inps di Urbino. Il direttore generale ha confermato che la sede rimarrà e una parte dei nuovi assunti dall’Inps nelle prossime settimane sarà destinata agli uffici della città ducale. Caridi ha annunciato anche 4200 nuove assunzioni in tutta Italia. Mentre Roberto Ghiselli, presidente del Civ Inps (Consiglio di indirizzo e Vigilanza) ha confermato che l’Inps seguirà attentamente i miglioramenti interni a livello di personale, tecnologia e servizi. Lo stesso Ghiselli ha fatto sapere che il futuro di Villa Marina sarà un progetto pilota a livello nazionale per l’edilizia per anziani autosufficienti. Il sindaco Matteo Ricci ha colto la palla al balzo: "E’ un’area troppo importante per la città per non avere una prospettiva futura. Fondamentale è che ci sia un rapporto di collaborazione molto stretta tra Inps e istituzioni del territorio". Introdotta da Maurizio Andreolini (Cisl), la tavola rotonda ha visto la partecipazione dei sindaci di Pesaro e Urbino, della direttrice regionale dell’Inps Emanuela Zambataro, e della segretaria confederale Cgil Vania Sciumbata: "I servizi per l’invecchiamento della popolazione potrebbe essere l’occasione - ha detto Matteo Ricci - per trasformare Villa Marina. Un bene da troppo tempo decadente, che sta creando degrado nel lato nord di viale Trieste. L’Amministrazione è a disposizione per collaborare".