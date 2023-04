Villa Marina, il rimedio Basta teloni spettrali, arriva un pannello E ’nuova’ area sportiva

Fine dei teloni svolazzanti a villa Marina. Fine della visione di un grande vascello spiaggiato dopo la tempesta come ormai accade da un po’ di anni al termine dell’inverno. Ad annunciarlo il sindaco Matteo Ricci. Al fine di mettere una toppa ad una pessima cartolina della città che arriva poi da viale Trieste in un incontro con i vertici dell’Inps è stato posto il problema. "I responsabili dell’istituto di previdenza, che sono i proprietari dell’immobile al mare assieme ai Postelegrafonici – dice il sindasco Matteo Ricci –, ci hanno comunicato che al posto dei teloni verrà messa una struttura rigida che fra l’altro porterà anche una grande scritta per ricordare Pesaro capitale della Cultura 2024". Ma non solo questo. Perché in uno degli ultimi incontri avuti con i responsabili del fondo immobiliare "Pitagora" che ha in gestione le vecchie colonie, sono emerse anche altre novità.

E’ stato infatti anche annunciato all’amministrazione un possibile ritocco al programma di intervento, inglobando eventualmente anche l’area sportiva che è davanti a Villa Marina al fine di collegarci i vari servizi che saranno a servizio dei 50 mini-appartamenti in programma: palestre, ristorante, studio medico ecc. ecc.

Continua il sindaco Matteo Ricci: "Stiamo aspettando il progetto che hanno intenzione di portare avanti con la struttura e cioè un centro per accogliere anziani con un target di spesa medio-alto, una Senior House non solo per italiani. E tra le altre cose ci hanno anche detto, proprio sulla scorta dell’idea di recupero che presenteranno, che potrebbero anche chiedere al Comune di tornare in possesso dell’area degli impianti sportivi che è davanti alla colonia e che era già di loro proprietà".

E l’area sportiva, con annessa palazzina palestra, così come l’area poi trasformata in parcheggio, l’amministrazione comunale le comprò ambedue all’asta quando l’Inps con i Postelegrafonici decisero di vendere il loro patrimonio immobiliare, soprattutto le colonie marine che avevano in diverse città.

Tentativi andati a vuoto invece per la vecchia colonia di epoca fascista, nonostante le ripetute aste a ribasso, sia per le alte valutazioni date all’immobile, sia per il fatto che la struttura edificata in epoca fascista è sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza avendo ormai una centinaio di anni.

"Il problema nato con l’area sportiva sul lato monte di viale Trieste, è che il bando di assegnazione che avevamo fatto per darlo in gestione è andato a vuoto – continua il sindaco –. Anche perché chi si è presentato dopo aver fatto una botta di conti sullo stabile della palestra, ha valutato in circa un milione di euro la sistemazione della struttura perché l’immobile venne lasciato in pessime condizioni. Per cui alla fine utilizziamo come Comune questo spazio solamente per ospitare il luna park durante il periodo estivo. Chiaro, se l’Inps dovesse richiederci questo spazio, perché funzionale ad un loro eventuale progetto, siamo disposti a rivenderlo a loro". Operazione che pare avviata al capolinea, ma con un particolare non trascurabile: il fondo che fa capo all’Inps darebbe poi realizzazione e gestione ad una società specializzata nel settore senior house, in forte espansione.

m.g.