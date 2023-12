Villa Marina, la palestra sul mercato. Il Comune chiede 800mila euro

Uscirà prima delle feste di Natale il bando per la vendita al miglior offerente dell’area sportiva di fronte alle colonie di villa Marina, lungo viale Trieste (nella foto). Lo spazio in questione è quello dove c’è la palazzina-palestra e viene messo sul mercato dall’amministrazione comunale. Lo aveva acquistato attraverso un’altra asta, quando l’Inps ha dovuto spacchettare tutto il complesso delle colonie perché nessuno le voleva sia per il prezzo sia perché sopra l’immobile dell’epoca fascista grava un vincolo da parte della Soprintendenza.

Questo atto arriva a breve giro di posta da quello di poche settimana fa quando il Comune ha lanciato un bando per esprimere una manifestazione d’interesse su quell’area. Alcune risposte sono arrivate, una delle quali faceva riferimento ad una pallavolista russa che gioca con la Megabox di Montecchio.

Un’asta – il prezzo di partenza dovrebbe essere intorno agli 800mila euro –che ha attirato anche l’interesse dell’Inps, che è proprietario delle colonie di villa Marina. L’istituto nazionale di previdenza aveva infatti intenzione di acquisire questa area sportiva per dare corpo al suo progetto che era quello di andare a recuperare il blocco delle colonie per farci dei mini appartamentini per i pensionati sia dell’Inps che dei Postelegrafonici. Questo al fine di scaricare sull’area che dà verso la città un po’ tutti i servizi che servivano da corollario agli appartamentini: ristorante, bar, una palestra e quindi anche una infermieria. "Ma non è detto che a sorpresa anche l’Inps possa partecipare a questa asta", dicono il Comune.

Va aggiunto che il complesso della palazzina-palestra con tutti gli spazi che vi sono attorno era stata qualche anno fa al centro di una iniziativa che aveva visto protagonista Massimo Ambrosini, l’ex giocatore della nazionale e del Milan. Una impresa che non finì bene – all’interno vi era anche un centro per la riabilitazione degli atleti – tanto che l’ex centrocampista rossonero dovette alzare bandiera bianca.

Una storia che ha due letture. Se è vero che da una parte si andrebbe a recuperare uno spazio abbandonato, è altresì vero – se l’Inps non si farà avanti – che tutto il complesso delle vecchie colonie di Villa Marina potrebbero finire nell’abbandono totale. perché secondo i calcoli fatti dai tecnici dell’istituto, i costi di ristrutturazione dell’immobile non giustificherebbero il progetto dei mini appartamenti per i pensionati.

m.g.