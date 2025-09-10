Villa Marina, l’asta è bloccata : "La Soprintendenza non dà l’ok"

"Ci dispiace perché siamo pronti da tempo per mettere all’asta Villa Marina, ma non si può fare perché mancano le autorizzazioni da parte della Soprintendenza. Un peccato perché è un immobile importante per la città che sta andando in degrado e ci sono state anche delle manifestazioni di interesse da parte di due fondi di investimento, uno dei quali è francese". Questo il succo di una telefonata arrivata al ’Carlino’ ieri mattina da Roma: dall’altra parte uno dei responsabili del fondo immobiliare dell’Inps che ha la proprietà del grande edificio di epoca fascista e che dà sul mare. Colonie ormai nel più completo degrado e con alcune zone, come i grandi terrazzi che si affacciano sulla spiaggia, dichiarati pericolosi.

Rimossi i teloni messi sulle facciate per Pesaro capitale della Cultura, al fine di coprire muri scalcinati, finestre rotte, portoni di accesso bloccati perché i locali interni erano diventati un rifugio e un bivacco per disperati ed extracomunitari, tutto il blocco delle tre palazzine di villa Marina sarebbe dovuto andare all’asta prima dell’estate. La cifra è di 3 milioni e 600 mila euro che con un ribasso d’asta del 25 per cento il valore scende a 3 milioni. In totale sono 12.500 metri quadrati coperti. Tra le pertinenze, oltre allo scoperto, una piscina ed anche la concessione della spiaggia.

Cosa deve fare la Soprintendenza per far partire la macchina della vendita all’asta? Dire solamente che non esercita il diritto di prelazione. Un atto amministrativo che sarebbe dovuto arrivare all’Inps, che ne ha la proprietà con il dopolavoro dei Postetegrafonici, già ad inizio dell’estate. Fra le altre cose, tra chi ha viaggiato a Roma per prendere informazioni c’è anche una nota impresa della città che si era fatta avanti per la ristrutturazione subito dopo che le colonie erano state chiuse.

Va detto che gli edifici di viale Trieste sono tutelati dalla Soprintendenza per cui i muri perimetrali non si possono toccare. Fattore questo che ha frenato negli anni – la prima asta a 10 milioni di euro – tutti i possibili acquirenti che si erano detti disposti a fare un investimento vista anche la posizione dell’immobile. Comunque un investimento di non poco conto perché per la ristrutturazione è stata calcolata una spesa di 30 milioni di euro.

Ma quello di Villa Marina non è il solo caso dove è tutto fermo perché mancano i documenti che devono rilasciare gli uffici di Ancona che hanno competenza sia sul capoluogo che su Pesaro.

Nella stessa situazione, ed un caso analogo, di villa Marina c’è infatti anche tutto il blocco delle suore di via Guidi: immobili che hanno già un acquirente. Ma anche in questo caso è tutto fermo. Una situazione, quella della Soprintendenza di Ancona, di stallo perché ha attraversato un periodo travagliato tanto che da un paio di mesi è cambiato il responsabile per le due province del nord della Regione, e cioè Ancona e Pesaro. Da oltre un mese tecnici di una coooperativa che lavora negli scavi archeologici, sta lavorando alle spalle dell’ex blocco dell’Enel in via Giusti. Ma ancora nessuno è riuscito a sapere ufficialmente cosa esattamente si sia trovato a cinque metri sotto il piano stradale. Completamente all’oscuro della situazione anche il sindaco Biancani che senza tanti giri di parole ha detto che nessuno gli aveva riferito nulla: "Una cosa privata".

m.g.