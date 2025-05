Villa Miralfiore, ecco i gioielli verdi. Brillano i giardini storici riqualificati

Tra Rinascimento, paesaggio e design del vetro. D’ora in poi Villa Miralfiore, di proprietà dell’industriale Vittorio Livi, sarà aperta al pubblico. La visita – prevede un biglietto ed possibile su prenotazione tramite il sito web villamiralfiore.it – permetterà di esplorare il parco caratterizzato da alberi monumentali – censiti dallo Stato perché patrimonio nazionale – e da un prezioso esempio di giardini formali all’italiana. Ma non solo. Il percorso in interni si snoda prima rievocando l’architettura rinascimentale e il ciclo pittorico attribuito a Federico Zuccari e poi approdando nell’area museale, dedicata all’arte del vetro, con opere collezionate da Livi e realizzate in sinergia creativa con artisti e design di fama internazionale. L’apertura al pubblico è stata annunciata ieri da Vittorio Livi, dai figli Daniele e Davide e dalla nuora Silvia in occasione dell’inaugurazione dei giardini storici, dopo l’imponente restauro, finanziato con 1,8 milioni di euro del Pnrr coordinato da Raniero De Angelis, quale responsabile unico del procedimento e affidato all’architetto Pier Vittorio Morri per la parte architettonica e allo studio Landesign per la componente vegetale. "E’ stata una esperienza meravigliosa – ha detto Livi, ieri durante la presentazione del restauro coordinato –. I giardini sono materia vivente: prendersene cura è stata una esplorazione continua, sorprendente e per nulla facile. La squadra di professionisti messa in campo è stata tra le più articolate che io abbia mai visto, tante sono state le competenze resesi necessarie alla tutela, alla valorizzazione e all’accessibilità del bene. Ora Villa Miralfiore potrà essere condivisa con il pubblico". Il sindaco Andrea Biancani ha ringraziato il patron della Fiam: "C’è voluta tutta l atenacia della famiglia Livi – ha detto Biancani – per concretizzare questo importante risultato, in aggiunta a quanto illustrato vorrei sottolineare l’accessibilità". I percorsi sono dotati di qr code per le guide sonore e audio rivolte anche a disabili visivi, mentre i visori di realtà virtuale permettono di raggiungere locali dela villa altrimenti irraggiungibili a causa dei tanti vincoli storici. "Il visore virtuale coniuga la storicità con l’innovazione – ha detto il sindaco –: A breve Villa Miralfiore diventerà anche casa comunale, sarà quindi disponibile come location per matrimoni con rito civile e religioso". Livi ha accompagnato gli ospiti aggiungendo un evento all’evento con la mostra “Le Vele“ dell’artista Silvio Cattani.

Solidea Vitali Rosati