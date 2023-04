Villa Molaroni alla Renco per un altro decennio

Durerà un decennio, fino al 2033 la convenzione con cui il Comune ha affidato alla la gestione e valorizzazione di Villa Molaroni del suo parco-giardino e del Museo della Marineria Washington Patrignani, alla Renco spa, realtà aziendale pesarese fortemente radicata nel territorio ma con una visione di portata internazionale. Strumento operativo che regola la concessione è la convenzione ComuneRenco che coprirà il decennio marzo 2023-marzo 2033. “Si tratta di un luogo della cultura cittadina con le sue specifiche collezioni, la vocazione – afferma una nota del Comune – forte al tema della marineria pesarese e l’alto potenziale turistico in coerenza con le progettualità legate a Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 e in prospettiva del percorso per la candidatura di Pesaro e Urbino a Capitale europea della cultura 2033. La proposta progettuale di Renco prevede ampia fruibilità del museo, servizi di gestione museale e iniziative varie, tutto perfettamente in linea con le strategie del Comune. Proprio rispetto a questo, Renco propone di sostenere e consolidare – in vista di Pesaro2024 - un ponte di relazioni con le città di Chioggia, Burano, Martigues e altre località della Provenza, della Catalogna e della Croazia, tutte storicamente legate a Pesaro da scambi culturali e commerciali documentati dalla ricerca fino ad oggi. Si tratta inoltre di una proposta che garantisce la fruizione gratuita dei servizi museali e delle attività culturali“. Renco avrà a suo carico un impegno economico annuale di 60.000 euro.