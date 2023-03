Villa Piccinetti "cucina" il divertimento

L’impresa del divertimento si è rimessa in moto, ma a Villa Piccinetti non si è mai fermata, tanto che questa terrazza sul mare tra Pesaro e Fano è ormai considerato un punto di incontro tra generazioni e tra città: il fine settimana ha attratto ogni volta tantissime persone nell’inverno appena passato, un pubblico più maturo cena, giovani che dalle 23 e fino alle 3 del mattino per ballare al ritmo dei dj. "Abbiamo riqualificato la struttura e l’abbiamo resa versatile, proprio come era nei nostri desideri, e soprattutto accogliente", dice Antonella Piccinetti che con la figlia Carlotta ha fatto di Villa Piccinetti uno dei fari del divertimento della riviera, l’alternativa alla Romagna: "La nostra è una proposta diversa – spiegano – che vuole puntare anche sulla qualità e sulla libertà di potere arrivare dopo cena e di stare gratis nei nostri ambienti, con la possibilità di una consumazione a scelta". Un obiettivo, quello della cucina, primario per la famiglia Piccinetti che annuncia la novità dell’estate, ovvero l’accordo formalizzato proprio in questi giorni con Marco Vegliò, celebre cuoco fanese già vincitore più volte del festival del Brodetto e noto per la sua cucina di mare, che resta al suo "Galeone" ma che seguirà come consulente la programmazione e i contenuti dei piatti: "Marco curerà la nostra offerta gastronomica già da ora e con un appuntamento pasquale che aprirà di fatto la bella stagione del divertimento e della buona tavola", dice Antonella. Un menù pasquale già pronto e per il quale ci si può prenotare telefonando al 333 2913670 oppure 378 3027581: antipasto di salumi e crescia di Pasqua, sformatino di spinaci, fonduta di parmigiano e tartufo nero, lasagnetta di ortaggi primaverili e casciotta d’Urbino Dop. Quindi arrosto di spalla d’agnello, millefoglie di patate e carciofi e, come dolce, la mousse al cioccolato bianco, salsa di lamponi. Il costo è di 45 euro bevande escluse. "Ho pensato a un menù tradizionale – dice Vegliò – di campagna, partendo dai salumi nostrani con la crescia, ma non solo: lo sformatino è qualcosa di più innovativo. Tenterò di dare una impronta locale alla cucina, cercando di dare continuità e portando anche la cucina di mare nei prossimi menù. Infatti il locale si presta molto, affacciandosi sul mare. Porterò anche alcuni piatti del Galeone. Sarà possibile cenare a Villa Piccinetti da venerdì a domenica a pranzo, mentre dal mercoledì partiremo con un aperitivo in giardino, giovedì ci sarà una serata alla carta come del resto il venerdì e il sabato". Previste serate con musica, tra l’altro anche con Claudio Morosi, sessantenne cantante fanese che ha conquistato tutti alla trasmissione televisiva "The voice". "Tra le novità che confermeremo – dice ancora Antonella Piccinetti – anche la spiaggia in collina: di fianco alla nostra piscina ci si potrà abbronzare sulla sabbia e sotto l’ombrellone con la novità di una massaggiatrice che sarà a disposizione nell’area relax"

d.e.