Villa Piccinetti, si parte: via alla “Buona estate“

Parte oggi a Villa Piccinetti, il ricco e gustoso programma estivo che richiama ogni volta centinaia di avventori nel locale di colle Ardizio, diventato meta quotidiana anche nella bella stagione per chi vuole sorseggiare un aperitivo o dedicarsi una cena o ancora scatenarsi al ballo o, durante la giornata, abbronzarsi nella "spiaggia in campagna" attrezzata con lettini. Tutta una serie di iniziative che accompagneranno pesaresi, fanesi e non solo per tutta l’estate. "Immersi nella splendida cornice con una finestra sul mare – spiega Antonella Piccinetti – Villa Piccinetti vi aspetta nel suo dehor estivo. Dalle 18 c’è l’aperitivo con tapas e cena con menù alla carta a cura del cuoco Marco Vegliò del ristorante Galeone. Quindi musica con una accurata selezione dei nostri dj e le performance live".

Ai fornelli, in cabina di regia, c’è Marco Vegliò che da questa sera cucinerà i suoi piatti prelibati: "La nostra filosofia – dice il cuoco che ha nel suo palmares anche vittorie al festival del brodetto – è quella di portare il pesce fresco dell’Adriatico a Villa Piccinetti, per regalare serate semplici ed emozionanti a chi vorrà degustarli in questa splendida terrazza sul mare, uno scenario davvero unico e invitante". Questa la premessa. Sul menù Vegliò non vuole anticipare la sorpresa, se non con qualche traccia: "La serata del venerdì ad esempio sarà giovane, con un menù semplice a base di piatti che ripercorrono la cucina degli anni ’80. Ne cito uno che è stato uno dei simboli della nostra adolescenza, ovvero lo gnochetto gamberi e zucchine con crema di zucchine e fuori di zucca. Un classico degli anni ’80 che abbiamo reso più contemporaneo. Il menù seguirà la disponibilità del pescato e non solo, seguirà la stagionalità. La varietà e la freschezza saranno dunque le nostre prerogative". E in più ci sono i vini di Villa Piccinetti che valorizzano soprattutto le cantine locali e marchigiane.