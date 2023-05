Villa S. Martino in rivolta "La cittadella del basket è un ecomostro e congestiona il traffico"

Gli abitanti a Villa San Martino la “cittadella del basket“ la chiamano "l’ecomostro" perché mangia spazi verdi, sovraccarica il traffico, congestiona all’inverosimile la sosta in un’area su cui già insistono un campo sportivo, una piscina, un parco avventura, un centro scommesse, ristoranti, una palestra di danza e la scuola don Bosco. Mercoledì sera, con la riunione fissata alle 21, la sede del quartiere in via degli artigiani quasi esplodeva, piena di gente arrabbiata per non essere stata consultata dall’amministrazione comunale per una decisione così impattante per l’intera zona.

Che il clima all’interno fosse caldo era evidente già da fuori: sulla cancellata della sede, alcuni cittadini, hanno appeso manifesti di dissenso al progetto che vedrà sorgere un complesso sportivo da 4 milioni di euro – inizio lavori previsti a giugno – fatto da due nuovi edifici di cui uno, il più alto, raggiungere i 13, 8 metri di fianco all’attuale piscina, dove c’è ancora un fazzoletto verde. "Basta asfalto" e "Giù le mani dai prati" sono stati gli slogan della serata. Il presidente di quartiere, Samy Tayeb, ha invitato gli assessori Della Dora e Pozzi, ma per pregressi impegni non hanno partecipato, mentre ha contribuito al dibattito il consigliere di opposizione, Emanuele Gambini, (Prima c’è Pesaro). Molte le testimonianze contro il progetto (consuma suolo; è posizionato male, troppo a ridosso delle abitazioni). Inesauribili i commenti per la carenza insostenibile di parcheggi. Ma attenzione: nessuno dei presenti – quasi una settantina di persone – si è detto disposto a sacrificare il prato davanti alla scuola don Bosco per riassorbire la fame di parcheggi. "Il Comune trovi altre soluzioni". Che il Comune stesse valutando l’ipotesi di ricavarci dei parcheggi è emersa grazie alla segnalazione dell’architetto Daniele Lazzari dell’associazione “La nostra Pesaro“ il quale avendo incontrato dei tecnici sul posto mentre stavano facendo dei rilievi ha chiesto per cosa fossero, ricevendo riscontro sulla valutazione in corso. Il presidente Tayeb ha smentito all’assemblea l’ipotesi, citando l’assessore Pozzi: "Il ragionamento dove rintracciare il centinaio di stalli di cui la zona ha bisogno inizia ora. Non c’è nessun progetto di parcheggio sul prato della Don Bosco– ha detto Tayeb –. L’amministrazione sta valutando di ricavare stalli tra via Paganini, via Togliatti, via Scarlatti". Mugugni in sala. Marco Patacconi, residente doc, è scettico: “Si parla di un fabbisogno di oltre 100 parcheggi: una carenza che non può trovare risposta dove dite”. Giulio Azzi, amministratore di condominio, non è andato per il sottile: "L’idea di costruire una palazzina di 13 metri alta a meno di dieci metri dai condommini di via Togliatti non trova d’accordo 650 famiglie. Abbiamo protestato in Comune, abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica – ha detto –: per raccogliere 2000 firme di persone pronte ad opporsi alla realizzazione di questo impianto sportivo, ci metto un attimo"

Solidea Vitali Rosati