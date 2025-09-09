Villa S. Martino, quanti guai. Il parcheggio-pozzanghera, l’asfalto deformato e i topi

Strade dissestate, parcheggi in condizioni precarie, verde pubblico dimenticato. È il quadro che traccia Emanuele Gambini, ex consigliere comunale e consigliere di quartiere a Villa San Martino (eletto nel 2024 con la lista "Ascoltiamo Pesaro") che da tempo raccoglie le segnalazioni e i malumori dei residenti. Il punto di partenza è il primo parcheggio di via Mercadante, a servizio di cinque condomini: "Quando piove diventa una grande pozzanghera fangosa – spiega Gambini –. Dopo anni di lamentele, sembra finalmente previsto un intervento di asfaltatura, ma potrebbe essere parziale: i parcheggi della via sono tutti in condizioni critiche e il piano asfalti non garantirà un rifacimento omogeneo, per mancanza di fondi".

I problemi non riguardano però solo via Mercadante. Gambini punta l’attenzione anche su via Tartini, via Vivaldi e via Boito, dove le radici degli alberi hanno deformato il manto stradale. "Via Boito è ormai molto trafficata, serve un intervento di messa in sicurezza". Situazione delicata anche in via Becci Guerrino dove – denuncia Gambini – "il degrado è tale che non è raro per i residenti imbattersi in topi". Non solo strade e parcheggi: anche il centro anziani di via Leoncavallo versa in condizioni precarie, con servizi igienici obsoleti, alcuni ancora alla turca. I residenti segnalano inoltre l’assenza di una piazza pubblica, promessa dall’amministrazione in passato e mai realizzata, che potrebbe rappresentare un punto di aggregazione per il quartiere.

A peggiorare il quadro, anche il problema delle fognature in prossimità dei locali Toffee e bar Binda: "Non essendo interrate – sottolinea l’ex consigliere – sprigionano forti maleodori. Avevo promosso a maggio una raccolta firme per chiedere un intervento, ma la situazione è ancora irrisolta". Un capitolo a parte riguarda il parco Miralfiore, cuore verde della città ma che per i residenti di Villa San Martino rappresenta un problema quotidiano. "Avevo proposto polizia a cavallo o in bicicletta – racconta Gambini – non per militarizzare l’area, ma per restituirle la sua funzione naturale di luogo di relax. Non è accettabile che uno spazio verde di queste dimensioni sia lasciato a spaccio e degrado. Basterebbe anche una manutenzione mirata, come il taglio delle piante ad altezza uomo, già sperimentato in molte grandi città".

Infine, il tema del verde pubblico. "Basti pensare all’Interquartieri: l’allora sindaco Ricci aveva promesso boschi e aree alberate come opere compensative, invece sono arrivati capannoni, parcheggi e supermercati. Il nuovo Famila porterà posti di lavoro, certo, ma serviva davvero sacrificare un’area verde così ampia?" Un malcontento che, sottolinea Gambini, non risparmia né l’amministrazione precedente né quella attuale: "Sono rimasti gli stessi assessori e delle opere compensatorie promesse non si è vista traccia. Io amo la mia città, non la lascerei mai, voglio solo vederla migliorare".

