Villa San Martino punta su Super Mario

I tempi d’attesa si vanno assottigliando. L’11 febbraio, giorno della sfilata della 67^ edizione del Carnevale dei Ragazzi, è vicino. Le varie comunità sono impegnate ad accelerare i lavori per offrire il miglior spettacolo possibile. La parrocchia di San Martino, grazie a una bella squadra di volontari artisti, è presente, con lodevole continuità, alla manifestazione. Le allegorie hanno fatto sempre riferimento al ricco mondo dei fanciulli. Quest’anno in primo piano, dopo un’ampia consultazione tra i partecipanti alla Scuola della Dottrina Cristiana, la ‘mascotte’ di tanti giochi: Super Mario Bros, non solo carro ma anche sfilata a piedi.