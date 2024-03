Villaggio Ciano, vietato ’alterare’ le casette

L’architettura di epoca fascista ha a Fano parecchi esempi, uno dei quali è il così detto "Villaggio Costanzo Ciano", nel quartiere di San Lazzaro, redatto dall’architetto fanese Ettore Rossi (1894-1968) per conto dell’Istituto Case Popolari. Del progetto originario, che prevedeva ben 102 abitazioni distinte in quattro tipologie diverse, realizzato negli anni Trenta e interrotto a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale, oggi ne rimangono diversi manufatti che l’Amministrazione comunale intende tutelare dal punto di vista storico-architettonico, come esempi di un’edilizia autarchica ed economica. "Le casette infatti – ha scritto lo studioso Ettore Pandolfi - permettevano alle famiglie più povere cui erano destinate di vivervi con poca spesa e di produrre da sole nel proprio orto una parte del fabbisogno alimentare famigliare".

Il vicesindaco e assessore al Governo del territorio Cristian Fanesi, dopo una serie di incontri, con gli abitanti della zona e della comunità di San Lazzaro, è arrivato alla conclusione che "è necessario mantenere l’identità architettonica della zona visto che il Villaggio Ciano è stato il primo nucleo che ha dato origine al quartiere di San Lazzaro con l’obiettivo di riqualificare tutta la zona attraverso investimenti pubblici e privati, coerenti con le forme edilizie dell’epoca".

Per questo verranno studiati dall’Amministrazione comunale dei meccanismi urbanistici tali per cui se i proprietari vorranno migliorare la qualità delle loro abitazioni potranno farlo, anche con aumenti di volume, a patto però di lasciare la facciata esterna sulla strada inalterata in modo da conservare l’immagine estetica del Villaggio Ciano. "Non abbiamo problemi a incentivare la riqualificazione delle casette – ha confermato il vicensindaco Cristian Fanesi – attraverso un apposito piano particolareggiato, purché si mantenga la visione d’insieme di quello che è stato il progetto originario dell’architetto Ettore Rossi, uno dei più valenti professionisti famoso in campo nazionale per l’edilizia ospedaliere in quell’epoca. Saranno quindi consentiti sul retro ampliamenti, anche in deroga ai confini".

Altro obiettivo sarà quello di migliorare la circolazione, eliminando la conflittualità tra pedoni, ciclisti e auto, nata dalla ristrettezza delle vie, creare nuovi parcheggi e salvare anche la vecchia chiesetta di San Lazzaro demolendo l’ex magazzino comunale costruito in adiacenza. "Insomma, vogliamo riqualificare l’intera zona, salvaguardando la storia e aumentando la qualità della vita dei cittadini", ha concluso il vicesindaco Fanesi.

Silvano Clappis