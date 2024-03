Vimini a Toronto al costo di una gita

Il responsabile dell’Economato del comune di Pesaro Luigi Gabrielli è anche un grande tour operator. Trova dei prezzi e delle condizioni per i viaggi all’estero incredibili. Ha appena pubblicato sull’albo pretorio del Comune l’ultimo colpaccio. Il vicesindaco Daniele Vimini andrà a Toronto per l’"Incontro annuale delle città della musica Unesco" tramite l’agenzia Viaggi su Marte di via degli Abeti spuntando un prezzo incredibile per un soggiorno di 4 giorni: "Le spese ammontano a 267,00 euro per 4 giorni di trasferta che corrispondono a 66,75 euro a giornata". In pratica, dormire in albergo nel centro di Toronto con la colazione, il pranzo e la cena costerà 66,75 euro al giorno. L’intero viaggio transoceanico per il vicesindaco Vimini costerà in totale 2.263,2 euro. Dopo i 35 euro al giorno a New York spuntati dal sindaco Ricci, ora si sale un po’ ma per gli sperperi della politica cercate da altre parti.