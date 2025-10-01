Vimini, beffa con 5.356 preferenze: "Bel risultato, ma non è bastato. Ricci? Era comunque l’uomo giusto"

"Mi devo convincere prima o poi a studiare il metodo D’Hondt". Il giorno dopo la grande beffa, Daniele Vimini ci scherza su. Il metodo D’Hondt, per chi non lo sa, è il meccanismo matematico che serve per l’attribuzione dei seggi nelle elezioni. E’, in sostanza, quella serie di calcoli che gli hanno tolto il seggio in consiglio regionale nonostante le 5.356 preferenze: sembrava sicuro e invece è stato assegnato alla lista di Matteo Ricci e quindi è andato all’ex sindaco di Fano Massimo Seri.

Vimini, arrivano le liste civiche dell’ultimo momento, rubano voti ai partiti prinicipali e in questo caso lei ci ha rimesso il seggio. Quanto le dà fastidio?

"E’ il meccanismo delle coalizioni: avevamo fatto uno schema di lavoro vedendo l’esperienza degli anni scorsi e, in caso di sconfitta del centrosinistra, sembrava che potesse bastare anche il secondo posto per essere eletti. Non è andata così".

Pentito di non aver cercato altre preferenze fuori da Pesaro?

"Ho avuto un ottimo risultato sia in città che fuori e non ho cercato di pestare piedi, soprattutto non ho voluto mettere in difficoltà i candidati delle aree interne. In provincia ho preso comunque 1.100 preferenze andando oltre il recinto del partito. Senza toglierle a nessuno dei nostri, intendo".

Se l’aspettava un risultato così deludente del centrosinistra in provincia?

"Loro ormai guidano molte amministrazioni e sono strutturati. Hanno anche messo in lista molti sindaci: ho sempre sostenuto che dovremmo candidarli anche noi. Ed è palese, in generale, che il centrodestra aveva molte più risorse di noi".

E, sinceramente, non è deluso dal risultato in città? Qui avete sempre stravinto, stavolta Pesaro non ha incoronato Ricci con numeri significativi.

"Io penso che gli effetti dell’indagine si siano fatti sentire in un elettorato sensibile come il nostro a certi temi e abbiano spinto molti verso l’astensionismo".

Lei dice dunque che l’avviso di garanzia ha inciso molto?

"Non è tanto un’opinione. L’ho percepito in campagna elettorale".

Ricci tornerà al parlamento europeo?

"Molto dipenderà dal percorso di queste settimane, andrà fatta una valutazione generale. Venerdì ci ritroveremo tutti a Chiaravalle per non disperdere il lavoro di questi mesi perché c’è stata una bella mobilitazione".

Guardando i numeri, non le sembra che paradossalmente sia andata peggio quest’anno rispetto al 2020? Nel senso: c’erano i Cinque Stelle in coalizione e c’era un candidato migliore eppure la sconfitta è stata netta.

"Nel 2020 le condizioni erano peggiori ma eravamo ancora al governo, oggi avevamo il vento fortemente contrario. Ricci è stato l’uomo giusto nel momenno sbagliato".

Era proiettato verso la Regione, sembrava scontato. Resterà qui a fare il vicesindaco: sensazioni personali?

"In politica bisogna sapersi riprogrammare. Resto a lavorare per la città e cercherò di farlo ancora più in profondità con quartieri e associazioni".

Roberto Fiaccarini