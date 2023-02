Vimini-Biancani, nel Pd c’è aria di primarie

di Luigi Luminati Nessuno lo ha messo per iscritto. Ma dentro il Pd si parla chiaramente di primarie per la candidatura di sindaco della città di Pesaro. In attesa di entrare nel merito possiamo però dire che i due nomi che circolano da mesi sono sempre quelli: Daniele vimini e Andrea Biancani. Il vice sindaco con la grande esperienza politica e il consigliere regionale che risponde al telefono a tutti. Capacità amministrativa ed empatia come grande qualità personale. Non dicono nulla nemmeno i due protagonisti, pur avendo alzato l’impegno sia negli appuntamenti politici ed amministrativi, sia nell’evoluzione dei congressi regionali. Insomma l’idea è che i due dovranno per forza partecipare alle primarie comunali. Il precedente risale a dieci anni orsono, ma aveva un risultato per certi versi scontato, avendo partecipato come candidato quel Matteo Ricci che aveva già ricoperto le cariche di segretario comunale, provinciale e anche presidente della poi condannata Provincia. Per schierarsi contro Matteo Ricci ci voleva un bel po’ di coraggio. Sia perché il risultato finale era scontato, sia perché tutti sapevano che il presidente non avrebbe risparmiato l’avversario. Ricci ebbe la meglio su Luca Pieri, che per voler fare quella prova aveva dovuto accettare anche la scelta...