"Vimini e Biancani, niente scontri Corre per sindaco chi ha più benzina"

di Luigi Luminati

Il sindaco Matteo Ricci scopre che il futuro politico attuale è più complesso di quello che poteva pensare: "Lo schema per le elezioni per il sindaco del prossimo anno – dice il frontman – non è quello che spera qualcuno. Ma molto più solido. Come lei ha scritto è vero che i candidati in ballo sono due: Vimini e Biancani".

E fino a qui non avevamo dubbi. Ma è altrettanto vero che avete siglato un accordo tra i candidati e la segreteria Pd?

"In realtà l’accordo che abbiamo tra noi, e che sanno tutti, è abbastanza chiaro: uno fa il sindaco e l’altro candidato corre alle regionali l’anno dopo".

Ma la decisione definitiva è ancora da prendere.

"Diciamo che tra un anno decidiamo. Se poi qualcuno altro vuole candidarsi sfidando Vimini o Biancani alle primarie, si vedrà. Diciamo che si faranno, se serve, altre coalizioni di partiti e ognuno indicherà il proprio candidato. Ma c’è un punto fermo: quindi Vimini e Biancani non si scontreranno mai prima del tempo".

Ci spieghi.

"Semplice, tra un anno si decide. Chi ha più benzina corre. L’altro candidato si scalda per le elezioni regionali".

Il suo obiettivo qual è?

"Voglio lasciare un buon governo, un’alleanza larga e soprattutto una candidatura vincente e gestita senza divisioni interne. E’ abbastanza chiaro?".

Chiarissimo. Diciamo che i due candidati dovranno confrontarsi prima con gli alleati e poi fare i conti tra loro nelle primarie di coalizione. Ma c’è un problema tecnico. Ad esempio Andrea Biancani per un’eventuale candidatura alle regionali dovrà avere, dopo il risultato delle primarie, una deroga del partito per la terza candidatura consecutiva. E questo è ancor meno scontato di una eventuale vittoria alle primarie per l’elezione da sindaco.

La storia di Ds-Pd ha un precedente sulla vicenda del terzo mandato, relativo a Marcello Secchiaroli a cui era stata fatta una promessa specifica di terzo mandato in Regione che poi non si è fatta. Di sicuro le primarie sono un passaggio trasparente, ma la vera novità è il cambiamento di atteggiamento del sindaco in carica, che fino ad oggi si era speso per spingere la candidatura di Daniele Vimini e per mantenere chiaramente fuori dai giochi mister preferenze Andrea Biancani. Qualcuno ipotizza però che spingere solo su Vimini poteva per Ricci significare rischiare di perdere la partita. Partita che poi nel Pd potrebbe trasformarsi da un confronto a due in una gara a tre, con un terzo candidato al femminile.