Vimini tira fuori il vecchio palas dal pantano "È cruciale per Rof, sport e convegni"

di Luigi Luminati Daniele Vimini è al lavoro nell’anno forse più impegnativo della sua carriera politica, quello che introduce al 2024 con Pesaro capitale italiana della cultura. "Vero, questi dodici mesi saranno da affrontare a testa bassa per raccontare al meglio possibile la città e le sue bellezze. C’è tanto da fare e in fretta". Oltre ad essere assessore alla bellezza si deve occupare anche dei tanti cantieri avviati con un insieme di finanziamenti mai visto. "Siamo in una situazione favorevole, ma anche molto impegnativa per il lavoro dei nostri uffici. Ci sono tanti fondi per i palazzi storici e per le infrastrutture che vanno utilizzati e messi a terra. Un po’ per informare i cittadini, un po’ per ricordarci ogni giorno a che punto siamo, abbiamo creato il portale ufficiale del Comune (“Pesaro città che cambia“) che si propone di fornire una visione immediata, facile delle informazioni relative alle opere pubbliche realizzate, in fase di realizzazione o finanziate". In realtà potreste anche trovarvi con l’acqua alla gola sui tempi. "Non possiamo permettercelo. Però vorrei anche dire che è meglio avere i soldi, fare i progetti, cominciare a sistemare qualche palazzo che invece di vedere i tetti crollare come accadeva cinque anni fa. Possiamo farcela". Dobbiamo avere...