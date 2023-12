Vince 100mila euro, bel colpo per un pesarese: "E ha sfiorato i 5 milioni"

Pesaro, 22 dicembre 2023 – “Si è presentato questa mattina (ieri per chi legge, ndr) in tabaccheria. Era calmissimo. Ha presentato il biglietto 10eLotto e abbiamo controllato. Ma quanto hai vinto, gli ho chiesto? Inizialmente non ha risposto e poi mi ha detto: 100mila euro. Abbiamo controllato ed era così", racconta Mirco Ercoles gestore assieme ai familiari della tabaccheria di via Vincenzo Rossi, davanti all’ex campetto di basket della Lupo.

Mirco Ercoles, titolare della tabaccheria di via Rossi, con la figlia Stefania

Ma chi è il fortunato vincitore?

"Non lo posso dire perché vuol mantenere l’anonimato".

Giovane o anziano?

"Direi che è un signore fra i 50 e i 55 anni, un pesarese che viene spesso a giocare nella mia tabaccheria. E so anche che ha un figlio grande".

Colpo fortunato di Natale, ma è uno che vince spesso a 10 e Lotto?

"No che io sappia. Almeno da me non ha mai vinto grandi cifre, parliamo di 20 o 50 euro al massimo".

Arrivederci e grazie...?

"Ho detto, era calmo e tranquillo e dico la verità: se fosse capitato a me sarei entrato urlando di gioia".

Arriva un regalo per lei?

"Non se ne è parlato nemmeno. Vediamo quando gli entreranno i soldi in conto corrente perché è dovuto andare in banca a depositare il biglietto vincente. Non ha detto nulla ma forse arriverà con una bottiglia di champagne".

Biglietto giocato quando?

"E’ entrato a far la sua giocata l’altra mattina intorno alle 13.30. Ma da quello che ho capitato già nel pomeriggio dell’altra sera a casa, si è accorto che aveva vinto 100mila euro. Questa mattina abbiamo fatto il controllo e siccome la cifra è alta ha dovuto portare la scheda vincente in banca e io ho tenuto solo la fotocopia della matrice".

Quanto ha spesso in totale?

"La cifra più o meno che gioca spesso: 10 numeri e cioè un euro e più due ori il che significa che sopra ci ha messo altri due euro. Ma sa poi una cosa...?".

No...

"Ha sbagliato solo un numero altrimenti avrebbe vinto 5 milioni".

Non male come regalo di Natale: ma piove sul bagnato e cioè è uno che sta bene, oppure no?

"Io ho una certa confidenza ma non siamo mai scesi nei particolari, so che ha un figlio ma non sono onestamente nemmeno che mestiere faccia. E’ un cliente, questo è vero, ma non c’è una confidenza tale da scendere nei particolari. Comunque in questo momento tutti quanti abbiamo bisogno...".

Si sono sentire volare tappi di spumante in qualche abitazione di Pantano?

“Mirco Ercoles, non risponde e ride. Ma da quello che si intuisce Babbo Natale è sceso dentro qualche abitazione del quartiere di Pantano”.