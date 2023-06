Vince al gioco 80mila euro, non li dichiara: indagato e assolto

Aveva il reddito di cittadinanza e giocava alle slot machine, ma non aveva dichiarato le vincite, circa 80mila euro in due anni, e così era finito sotto processo per falso e indebita percezione di contributi statali.

Ieri però quel presunto furbetto, un 52enne pesarese, si è visto assolvere e con formula piena ("perché il fatto non sussiste").

E la sentenza di ieri, la prima a Pesaro su un caso di questo genere, potrebbe tracciare il solco.

Diverse persone infatti si sono visti denunciare dalla Guardia di Finanza proprio per le vincite al gioco non dichiarate. Il nodo sarebbe una norma del 1986 del Testo unico dell’imposte che dice di dichiarare gli importi al lordo delle vincite. E alcuni dei denunciati in passato, in altri processi, sono stati poi anche condannati.

Le Fiamme gialle accedono al conto gioco e vedono tutte le somme che annualmente sono state giocate. E le interpreta come importi vinti. Per questo, nel conteggio, il furbetto col reddito di cittadinanza sembrava aver vinto quasi 80mila euro in due anni.

"In realtà li aveva persi – spiega il difensore, l’avvocato Denis Marini – Giocava ogni giorno piccole somme e ne perdeva altrettante. Ma la Finanza conteggiava come vincita il totale dei soldi giocati".

Non solo. In aula durante le udienze del processo è stato ascoltato anche un dipendente del Caf Cgil che ha spiegato che nello specchietto dei redditi non c’è la voce per le vincite da gioco, tanto che hanno fatto un’interpellanza al Caf di Roma per sapere come muoversi. Il pm aveva chiesto la condanna a 11 mesi e 15 giorni in abbreviato. Ma il giudice lo ha assolto.

e. ros.