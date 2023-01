Vince il premio per il miglior catering

Il fanese Andrea Urbani è stato premiato per i suoi catering matrimoniali. Grazie alle recensioni delle coppie che si sono sposate lo scorso anno, Matrimonio.com (sito di riferimento per i matrimoni e parte del gruppo TheKnot Worldwide) ha annunciato i nomi dei vincitori dei Wedding Awards 2023, che ogni anno premiano i migliori professionisti del settore.

Uno di questi premi e` stato assegnato, nella categoria Catering, a Guerrino Pasticceria e Banqueting, che ha ottenuto un totale di 56 recensioni nella vetrina digitale pubblicata sul sito Matrimonio.com e un punteggio di 4.9 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per il loro giorno più bello. Il bollino che riconosce la vincita del Wedding Award 2023 da oggi e` visibile nel profilo di "Guerrino" su Matrimonio.com, "un premio piu` che meritato e che include l’azienda tra le migliori del settore wedding in Italia - si legge in una nota -, con un valore significativo per le coppie impegnate nei preparativi di nozze, in quanto rappresenta una garanzia e puo` fare la differenza nella scelta dei fornitori".