Vince la Cgil, ma Sperandio (Cisl) è il più votato

Anche nel Comune di Urbino si sono svolte questa settimana le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Al seggio unico allestito in Municipio, su 136 dipendenti aventi diritto al voto, si sono recati a votare 121 lavoratori comunali, una percentuale pari all’89%.

Sette erano i rappresentanti da eleggere nella RSU che saranno in carica per i prossimi tre anni. Due i sindacati che hanno presentato le liste, CGIL e CISL. Dallo scrutinio si è confermata vittoriosa la CGIL, conquistando quattro posti rispetto ai tre degli avversari, ma la CGIL ha battuto la CISL per quattordici voti, ottenendo 66 preferenze contro le 52 della CISL, che ha conquistato un seggio in più rispetto al passato. Due schede bianche, una scheda nulla.

Ad essere eletti nella Rappresentanza sono dunque Marcello Manenti (19 voti), Enrico Tassone (11), Luca Bastianelli e Andrea Berretta (entrambi 10 voti) per la CGIL; sul fronte CISL, eletti Gabriele Sperandio (21 voti), Lucia Patrizia Soccio (12) e Maurizio Deriu (7).

Exploit di preferenze per Gabriele Sperandio (foto in alto) che è il candidato più votato anche se la CGIL ha totalizzato più voti grazie a più preferenze “spalmate“ un po’ a tutti i propri candidati.