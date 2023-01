Vincere domenica è fondamentale per avere Filipovity

Gira tutto intorno al match di domenica contro Treviso. Perché in caso di vittoria arriva una flebo di... soldi. Quelli che sono stati stabiliti con lo sponsor Beretta in caso di entrata alle finali di Coppa Italia. Quanti? Non è precisato, ma si parla di oltre 100mila euro. E con questa somma la società va all’attacco di Filipovity, l’ala grande che Repesa aveva portato a Pesaro due stagioni fa e che aveva viaggiato a poco meno di 6 rimbalzi a partita. Un gran bel giocatore. Ora Filipovity milita nella formazione tedesca del Chemnitz. La squadra ha bisogno di un pivot e il giocatore è contento se cambia aria. E naturalmente tornare a Pesaro, fra l’altro con Repesa, non gli dispiace affatto.

Il problema non è solamente quello di rilevare il contratto del giocatore, ma pagare anche una somma alla formazione tedesca per liberarlo. Non propriamente una storia da due soldi, perché anche se infortunato, gira il contatore anche per Mazzola. Non siamo alla bolletta del gas... ma ci andiamo vicini. Per questo la formazione biancorossa deve assolutamente battere Treviso domenica. Perché la vittoria darebbe il matematico accesso alle finali di coppa Italia facendo scattare il bonus pattuito con la Carpegna Prosciutto. In questo momento la formazione biancorssa non può dare nulla di scontato perché Kravic è tornato ad allenarsi ieri, Delfino sembra che non sarà della partita e Tambone è tornato... in Carpegna per iniziare la preparazione. Insomma non ancora al top e ancora senza ritmi e testa partita. Per cui sarà bene che Moretti torni sui binari, torni a fare il killer e cioè il suo mestiere. Domenica scorsa era sceso a Bologna, non a Reggio.

m.g.