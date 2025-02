Vincolo su Riceci, la giunta si è detta a favore il 10 gennaio

Il pomeriggio urbinate si è animato ancor prima dell’inizio del consiglio comunale, ma non nell’aula dell’assise, bensì fuori, dove si è tenuto un sit-in per perorare a cittadinanza e politici la causa dell’apposizione del vincolo paesaggistico sull’area di Riceci, il cui iter è in corso. Ad aver radunato il gruppo è stata l’associazione Marea Verde Speranza: "Siamo per l’ennesima volta coi cartelloni a Urbino – ci dice Max Casoli, petrianese, uno degli aderenti – per chiedere con forza la conclusione dell’iter del vincolo che Riceci si merita. Vista la diatriba legale in corso con Aurora srl, potrebbe porre fine a questa assurda battaglia". Riceci è ancora, per ora, un’isola felice, ricca di biodiversità: "Ma per quanto ancora? – si chiede Silvia Roehner, altro membro del comitato, residente poco lontano, in comune di Vallefoglia –. Come si fa a non voler salvare una zona così unica, dove passa il nibbio e nidificano varie specie protette di uccelli? Se Gambini ha davvero a cuore un panorama che rientra pienamente nella zona tutelata da Unesco, dia man forte all’iter per il vincolo. Il vincolo è il mezzo per non avere la discarica ma anche il fine ultimo della nostra attività. E ci teniamo anche a dire che non solo non ci deve essere una discarica a Riceci, ma dobbiamo iniziare a considerare i rifiuti come materia prima secondaria, che dovendo essere lavorata porta anche lavoro. Certo, sono piccoli passi, ma dobbiamo cominciare, ognuno in casa propria, a differenziare e separare il più possibile, affinché di discariche ci sia davvero un bisogno ridotto al minimo. Per ora, visto che non si migliora molto, la politica deve intervenire per educare, sensibilizzare e imporre a chi non ci arriva da solo".

La questione si è poi spostata in consiglio comunale, dove Gianluca Carrabs (Avs) ha posto un’interrogazione sul tema. La risposta, fornita dall’assessore all’urbanistica Giulia Volponi, ha contenuto la notizia sperata: "La giunta si è espressa con parere favorevole all’apposizione del vincolo in data 10 gennaio, esprimendo il proprio nulla osta a che l’iter vada avanti per un’area di 165 ettari non edificabili posti nel Comune di Urbino". Per Carrabs però la Regione va sollecitata ulteriormente: "La questione va avanti dal novembre 2023: i tempi sono fondamentali, dato il ricorso di Aurora al Tar, quindi il vincolo deve avvenire prima della pronuncia del Tar. Speriamo solo che i tempi siano sufficientemente lunghi anche per il tribunale, ma sarebbe opportuno stimolare ancora la Regione".

Giovanni Volponi