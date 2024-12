Vini e concerto da De Leyva

PESARO

Singolare iniziativa quella proposta dall’Azienda Agricola De Leyva e dall’Orchestra Sinfonica Rossini che abbina degustazione di vini e concerto (Temporary Store De Leyva, Piazzale Lazzarini 12, oggi alle 18.30, ingresso gratuito). Questa formula prende il nome di Enoarmonic Festival e vedrà esibirsi il duo composto da Fabiola Santi - flauto e ottavino - e Beatrice Mauro – pianoforte – che proporranno pagine di Doppler, Bach, Le Thiere. Il programma musicale sarà intervallato dalla presentazione e degustazione dei vini Silvo, Martinez e Ruiz.

La collaborazione tra De Leyva e la Rossini ha inoltre prodotto il Rossino, vino rosso a tiratura limitata nato dall’amore per la musica e la nostra terra che celebra il trentennale dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Si tratta di un blend esclusivo: ogni bottiglia racchiude la raffinatezza e la profondità delle note rossiniane, tradotte in un uvaggio unico, frutto della selezione delle nostre migliori uve, Sangiovese e Montepulciano, affinate per 9 mesi in legno e 3 mesi in acciaio. Questo vino è il simbolo tangibile di una celebrazione condivisa tra musica e terra, espressione della cultura che accomuna questi due mondi. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al link: https://www.aziendagricoladeleyva.it/dettagli-e-registrazioni/terza-serata-enosinfonica.

ma.ri.to.